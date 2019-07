Amigos solidarios: reparten ropa y comida a los que menos tienen

Desde hace un año, y sensibilizados por la crisis social, un grupo de platenses distribuye todas las semanas alimentos e indumentaria para unas 300 personas

| Publicado en Edición Impresa

Todo comenzó como un sueño. O como una forma de hacer algo ante el dolor. “No soportaba ver tanta gente revolviendo basura o nenes pidiendo en la calle y no hacer nada”, explica Jesús Maldonado, uno de los impulsores de una iniciativa que ya lleva un año repartiendo ropa y alimentos por las calles de La Plata. Y no exagera: lo que comenzó como una idea de un grupo de conocidos, casi una ocurrencia en forma de anhelo, ahora se convirtió en una movida ejemplar que no para de sumar seguidores y ampliar sus brazos solidarios cada semana. “Arrancamos entre diez amigos y sin saber muy bien qué hacer -recuerda Jesús-, pero ahora somos más de 60 personas y estamos dándole de comer todas las semanas a más de cincuenta familias”.

Solidarios y organizados, y bajo el nombre de “Sol de noche”, los integrantes del grupo tienen establecidos los miércoles para la donación de ropa -en una iniciativa bautizada “roperos solidarios”- y los viernes para el reparto de comida en tres lugares ya establecidos: 29 y 76, 31 y 85 y 1140 y 80.

“Los lugares surgieron a partir de la propia demanda de la gente”, apunta Maldonado, que trabaja como electricista y quien reconoce que cuando arrancaron, improvisados pero decididos, las primeras donaciones no tenían lugar definido ni se imaginaban tampoco llegar tan lejos en tan poco tiempo.

“Arrancamos el 6 de julio del año pasado -precisa-. Fuimos aprendiendo, mejorando. Y a ese primer viernes que arrancamos cocinando para unos pocos vecinos le siguió otro, y otro y otro. Al grupo inicial se le sumaron nuevas manos y hasta gente que uno no conocía. Hoy Sol de Noche creció y damos cena todos los viernes, sin importar el clima, a casi 300 personas que se acercan a nuestros tres puntos de reparto. Los miércoles hacemos un ropero comunitario y un sin número de acciones solidarias que pueden seguir en nuestro Facebook o nuestra página (www.soldenoche.com.ar)”.

Como se dijo, los miércoles están destinados al reparto de ropa y los viernes, en tres lugares ya establecidos de antemano, a servir los platos de comida que el día anterior varias manos se encargaron de cocinar sin más intención que la de dar una mano a quien más lo necesita.

“Como grupo no levantamos ninguna bandería religiosa o política o de cualquier índole -aclara Maldonado- Esto es algo que no vamos a cambiar porque nos permite irnos a dormir con la conciencia tranquila de haber dado una ayuda sin ninguna clase de beneficio que no sea el del alma”.

Tras asegurar que las casi sesenta personas que ayudan desinteresadamente tienen todas otras obligaciones y responsabilidades, Maldonado cuenta que todos se las rebuscan para hacerse un tiempo y organizar tanto la elaboración de ollas populares como la de los roperos comunitarios.

“Somos conscientes de nuestras limitaciones -apunta-. Somos gente que tiene que trabajar, que tiene familias y ocupaciones a las que atender y no nos sobra nada, al contrario. La premisa fundamental es hacer algo que se pueda mantener en el tiempo; no pensar en acciones faraónicas que no las podamos concretar. Muy pocas cosas nos hemos planteado como requisito para seguir: por un lado el respeto entre todos los integrantes y, por sobre todas las cosas, con quienes reciben la ayuda; esto implica respetar su dignidad, muchas veces socavada por tener que acercarse a pedir un plato de comida”.

Así, de boca en boca, aprendiendo a cocinar o haciéndose un lugar cualquier día de la semana para organizar las salidas de los miércoles y los viernes -que arrancan a las 19,30 y terminan casi siempre después de las 22-, ayer los integrantes de Sol de Noche estuvieron otra vez recorriendo las calles de la Ciudad para acercar un plato allí donde las mesas están siempre repletas de necesidades. “Ojalá que quienes quieran sumarse lo hagan -dice Maldonado-. No hace falta ser un especialista de nada sino solamente tener ganas de ayudar. Así nació nuestro grupo. Arrancó como una idea de amigos y hoy es una realidad que todas las semanas alimenta a más de cincuenta familias”.