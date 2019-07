El dólar siguió con la tendencia alcista y cerró a 43,60

En tanto que para la compra finalizó en 41,60 en el Banco Nación

El dólar subió hoy 20 centavos (0,86%) y cerró a $43,60 para la venta en el Banco Nación, en tanto en el segmento mayorista la divisa trepó 26 centavos (0,61%) y finalizó a $42,66.



En lo monetario, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) convalidó hoy una baja marginal de tasas de las Leliq de tres puntos básicos, al finalizar en un promedio de 58,800% para un total adjudicado de $233.389 millones.



A partir de esta operatoria se generó una expansión de liquidez de $13.201 millones.



"En el mercado de cambios 'MULC', el dólar mayorista contra el peso abrió al alza, debido a que siguió con la misma tónica de coberturas para cambios de carteras", describió Fernando Izzo de ABC Mercado de Cambios.



Gabriel Caamaño, economista de la consultora Ledesma, aseguró que "se va frenando la baja de tasa" y explicó que que ya estamos "a poco del piso" definido por el Copom para julio.



Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, comentó que se mantuvo la tendencia compradora instalada ayer, con una demanda activa que impulsó un nuevo avance de los precios del dólar.



"Actividad oficial en los mercados de futuros suavizaron la curva ascendente del tipo de cambio en el segmento mayorista, acotando algo la segunda suba consecutiva de los precios", detalló Quintana.



El volumen negociado en el segmento de contado fue de US$ 677 millones, mientras que no se registraron operaciones en el mercado de futuros MAE.



En el mercado de dinero entre bancos se operaba en 58%.



En swaps cambiarios se pactaron US$ 132 millones, para tomar y/o colocar fondos en pesos, mediante el uso de compra-venta de dólares para el miércoles y el jueves.



En el mercado de futuros de Rosario (Rofex), se operaron US$ 1.934 millones, más del doble que ayer.