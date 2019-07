Con cuatro caras nuevas San Carlos puso primera

Ya se pusieron a las órdenes del cuerpo técnico Juan Ignacio Silva, Juan Ignacio Saborido, Nahuel Luna y Angel “Bebu” Luna

Con la presencia de Nahuel Luna (ex Temperley), Angel Luna (proviene de la UAI Urquiza e inicia su segundo ciclo en el club), Juan Ignacio Silva (ex Aldosivi) y de Juan Ignacio Saborido (ex Estudiantes), las cuatro flamantes incorporaciones para esta temporada, el plantel de Villa San Carlos puso ayer manos a la obra, pensando en su incursión en el torneo de Primera B Metropolitana, que se pondrá en marcha el 3 de agosto próximo.

Bajo la supervisión del preparador físico Lucas Polledrotti, los jugadores desarrollaron diversos trabajos en el gimnasio, y luego, mantuvieron un diálogo con el entrenador Jorge Vivaldo.

LOS PRESENTES Y UNA SORPRESA

Un total de 27 futbolistas se hicieron presentes ayer en el Genasio Sálice para iniciar el trabajo previo a la competencia oficial.

Entre ellos, cuatro jugadores que estarán a prueba durante esta semana. Se trata de Matías Reali (Everton), Jorge Merlo, Patricio López y Matías Samaniego (Estrella).

El listado se completa con Nicolás Tauber, Rodrigo Benítez, Lautaro Banegas, Ezequiel Aguimcer, Federico Slezack, Matías Grasso, Matías Catena, Agustín Prida, Siro Ramírez, Alexis Alegre, Alejo Lloyaiy, Alejandro Lugones, Matías Reali (a prueba), Samuel Portillo, Juan Ignacio Silva, Manuel Molina, Matías Brianese, Juan Cruz Correa, Nahuel Luna, Ignacio Guerrico, Juan Ignacio Saborido, Luciano Machín, Ángel Luna, Iván Massi, Jorge Merlo (a prueba) y Patricio López.

Estuvo ausente en esta ocasión Ignacio Oroná quien debió realizar trámites personales, y hoy se sumará al resto del grupo.

Por otra parte, el lateral volante Nicolás Grasso arregló ayer por la tarde su continuidad, y también hoy estará a las órdenes del entrenador.

En cuanto a la situación del volante Emmanuel Avalo Piedrabuena, se supo ayer que no continuará ligado a la institución.

A la baja de la Gallega se le suma a otras que se conocieron en las últimas horas. La nómina la integran Cristian Risko, Martín Ávalos, Rodrigo Corbalán, Ricardo Vera, Fabián Alessio, Lucas Martucci, Martín Martucci y Martín Troncoso.

ESTA SEMANA EN BERISSO

Esta primera semana de entrenamiento, el plantel de Villa San Carlos trabajará en el Genasio Sálice en horas de la mañana.

Luego, a partir de la semana entrante, el grupo podría llevar a cabo la parte más fuerte de la pretemporada en el complejo CN Sports, aunque todavía no está confirmado.

Hoy, los jugadores volverán a realizar trabajos físicos en el gimnasio, y también evaluativos, para saber cómo llegaron después de las mini vacaciones que tuvieron, tras conseguir el tercer ascenso a la B Metropolitana.

CÓMO SERÁ EL NUEVO TORNEO

La temporada 2019/2020 de la Primera B Metropolitana vendrá con cambios, respecto de las últimas temporadas. Tras diez años, se volverá al formato de los torneos cortos: el Apertura dará inicio el próximo 3/8/2019 y se extenderá hasta el 7/12/2019. Mientras que el torneo Clausura dará inicio el próximo 1/2/2020 y se cierra el 23/5/2020.