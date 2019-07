“La falta de memoria y la impunidad son letales”

| Publicado en Edición Impresa

El presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) Jorge Knoblovits, advirtió que “la mezcla de impunidad y falta de memoria es letal en Argentina” y reiteró que fue “nefasto el memorándum” firmado por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con Irán para supuestamente esclarecer el atentado a la AMIA.

El 25° aniversario de ese ataque “nos encuentra en la escenografía de la impunidad”, pero ello “no puede ser analizado si no vemos qué pasó dos años atrás”.

“El 17 de marzo de 1992 hubo otro atentado en la República Argentina (a la embajada de Israel) con muchos muertos y también está impune. Entonces la mezcla de impunidad y falta de memoria es letal en Argentina”, enfatizó.

Knoblovits sostuvo que este aniversario “me encuentra un poco triste, pero con mucha fuerza porque tenemos una serie de herramientas novedosas. Desde 2012 estamos internacionalizando la causa AMIA, eso es recurrir a los foros internacionales, como en las Naciones Unidas, y producto de esas acciones estamos logrando que Hezbollah sea definido como organización terrorista en los próximos días” por el gobierno de Mauricio Macri.

“Hezbollah e Irán son exactamente lo mismo”, dijo en una entrevista con la Agencia Judía de Noticias (AJN), en la que resaltó que “la saga del terrorismo comienza en Argentina en 1992 y 1994 y fue el comienzo del terrorismo global. Otros países han tenido éxito con la justicia y con los responsables. Nosotros no. No se ha investigado adecuadamente o no hemos tenido los marcos adecuados. Pero lo que pasó en la Argentina fue el principio de atentados masivos: Torres Gemelas, Charlie Hebdo, Atocha, Londres”.

“El Memorándum fue nefasto”

Agregó que “el Memorándum fue nefasto, porque era la intromisión de la política en la causa judicial. En este escenario, está determinado que hay funcionarios de la República Islámica de Irán que tienen alertas rojas porque están imputados” pero “no se ha podido avanzar porque no tenemos las herramientas, la legislación”.

Y se preguntó “qué va a pasar cuando un país como Argentina declare que Irán es un país terrorista? Porque nunca se ha roto relaciones con Irán. Yo paso a veces por la puerta de la embajada y sigue abierta, tiene movimiento. Es muy injusto”.

El referente comunitario reivindicó el derecho de la DAIA a disentir con posturas como las de los candidatos a vicepresidente del oficialismo, Miguel Pichetto, y a presidente del peronismo, Alberto Fernández, quienes consideran que la firma del memorándum no constituyó delito, pese a que la ex presidenta Cristina Fernández está acusada de encubrimiento por ese episodio.

“Me gusta trabajar sobre la verdad y aún con la verdad tener disenso. No soportamos la agenda de la hipocresía. La DAIA está para dejar la huella de la coherencia”, añadió.

Sobre las afirmaciones desde el gobierno acerca de un “avance” de la causa AMIA, Knoblovits dijo que “no importa si un gobierno dice que se avanzó. Lo tiene que decir la justicia, y lo último en la causa AMIA lo hizo (el fallecido fiscal) Alberto Nisman”, quien promovió una denuncia contra el gobierno de Cristina Fernández por su accionar en el caso.