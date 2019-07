Buscan salvar a la peperina cordobesa del riesgo de extinción

La gran demanda de su uso, tanto medicinal como alimentario, ha llevado a que cada vez se encuentren menos plantas silvestres en las zonas serranas de la provincia

Charly García le dedicó uno de los temas más emblemáticos del rock nacional, los reyes de España fueron agasajados con ella en su última visita, y aunque desde hace siglos se la usa para combatir alergias y dolores de panza, la peperina está en peligro y buscan salvarla de la extinción.

La legisladora cordobesa Adriana Oviedo, del oficialismo provincial Hacemos por Córdoba, presentó un proyecto para declararla como “Flor Provincial”, y que su estudio sea incluido en el sistema educativo local.

Para Oviedo hay una “devastación” de este semiarbusto silvestre aromático, que se ubica en las serranías cordobesas y cuyo nombre es minthostachys verticillata aunque se la conoce como peperina.

La legisladora explicóque el proyecto tiene dos ejes principales: “establecer a la peperina autóctona como un símbolo o un emblema más que represente a los cordobeses, y que a la vez se dicten normas que regulen su explotación para evitar su extinción y sin perjudicar a los que viven de esa actividad”.

La peperina, menta peperina o menta’í es un arbusto aromático silvestre de la familia de las lamiáceas, con aroma marcadamente mentolado que crece en forma de mata en las sierras del país, pero por las características particulares del clima se popularizó las que se encuentran en las zonas de los valles de Calamuchita, Punilla y el valle de Traslasierra como la principal productora de peperina del país, explicó la legisladora.

“Lamentablemente hoy la peperina está en peligro de extinción en algunas regiones de Córdoba por la gran demanda en el uso”, tanto medicinal como alimentario, afirmó la Oviedo y agregó que “para mucha gente la recolección y comercialización significa sus únicos ingresos económicos”.

Asimismo sostuvo que también hay un importante mercado de demanda de la peperina por parte de las empresas yerbateras para sus productos compuestos con yerba.

Si bien dijo que hay empresas que realizan cultivos de la peperina para la comercialización, “lo que se pretende proteger es la autóctona, la silvestre que nace en las serranías”.

El proyecto impulsa también la capacitación a los que trabajan en la recolección para que lo hagan con el tratamiento adecuado a la planta, como el sistema de corte, el tiempo y tamaño para hacerlo para de esa manera permitir su reproducción natural.

Oviedo mencionó también que hay otras zonas serranas con riesgos de extinción de especies como el aromito y el tomillo.

La vulnerabilidad en la que se hallan tanto la peperina y el tomillo como otras hierbas autóctonas argentinas constituye una situación que algunos científicos vienen advirtiendo desde los noventa, cuando el modelo de recolección que algunas familias realizaban desde hacía décadas como un medio de sustento se modificó y el número de ejemplares silvestres comenzó a mermar.

“Usar la hierba nativa arrancándola implica, a la larga, perderla. La arrancan de raíz o no la dejan semillar y eso la pone en riesgo. Además se agrega el ganado que la come y los incendios. Los recolectores no invierten, suben a las sierras y sacan bolsones”, advirtió ya por entonces la profesora Marta Ojeda desde la cátedra de Genética de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba

Si bien la Provincia se dictaron cursos para los recolectores y hubo intentos de organizarlos en redes, las experiencias no funcionaron.

Hoy la zona de Traslasierra, al oeste de las Sierras Grandes, es la principal productora de hierbas aromáticas del país. Su cultivo se concentra en localidades como San José, La Paz, Villa Las Rosas y Villa Dolores, donde la mayoría de los productores trabajan entre cinco y diez hectáreas y hacen variedad.

• La peperina (Minthostachys verticillata) es una planta aromática silvestre a la que se llama también menta peperina o menta’í



• Se la encuentra mayormente en las sierras del oeste y noroeste cordobés



• Por su sabor mentolado se la suele usar para saborizar el mate y preparar infusiones.