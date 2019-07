Scarlett Johansson, Angelina Jolie y Natalie Portman llegan a Marvel

Las actrices serán partes de películas con fecha de estreno en los próximos dos años



El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, anunció las nuevas películas y series para de la denominada Fase 4 para los próximos dos años, un total de diez proyectos, entre ellos "Black Widow", con Scarlett Johansson, y "The Eternals", con Angelina Jolie, informó hoy la productora.

Durante la Comic Con San Diego (EEUU), anunció "Black Widow", la primera película de la Fase 4, dirigida por Cate Shortland, con Johansson como Natasha Romanoff, David Harbour como Alexei, también conocido como The Red Guardian, Florence Pugh como Yelena, O-T Fagbenle como Mason y Rachel Weisz como Melina, el 1° de mayo de 2020.

"The Eternals", dirigida por Chloé Zhao con Jolie como Thena, Richard Madden como Ikaris, Kumail Nanjiani como Kingo, Lauren Ridloff como Makkari, Brian Tyree Henry como Phastos y Salma Hayek como Ajak, llegará a los cines estadounidenses el 6 de noviembre de 2020.

"Sang-Chi and the Legend of the Ten Rings", dirigida por Destin Daniel Cretton, con Simu Liu, Awkwafina y Tony Leung, de la que Feige detalló cómo se relaciona en el universo cinematográfico de Marvel desde "Iron Man" se conocerá el 12 de febrero de 2021,

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness", llegará el 7 de mayo de 2021, mientras que "Thor: Love and Thunder", de Taika Waititi con Chris Hemsworth, Tessa Thompson y Natalie Portman, llegará el 5 de noviembre de 2021.

Feige también anticipo que habrá una nueva "Blade" y propuestas con los personajes de "X-Men" y "Los 4 Fantásticos".

En cuanto a producciones para plataformas televisivas, la serie "Falcon and the Winter Soldier", con nuevo logotipo tendrá nuevamente a Daniel Brühl como el Barón Zemo, mientras que "Loki" y "WandaVision", serán nuevas series para Disney+, que se estrenaran en la primavera norteamericana del 2021.

En el verano del 2021, estrenará la serie animada "What if...?", que muestra realidades alternativas del Universo Marvel, mientras que en el otoño llegará "Hawkeye", serie donde el arquero tendrá a Kate Bishop, como aprendiz.