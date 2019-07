El domingo, partido en dos: del empuje de los más chicos en vacaciones al alerta por la lluvia

Temprano, la “Repu” y los cines y teatros convocaron a los pequeños. Pero luego la tormenta puso a todos en guardia. Vuelve el frío

El domingo previo al arranque oficial de las vacaciones de invierno estuvo “partido en dos”: hubo un antes y un después de la lluvia.

Desde temprano las familias platenses salieron a buscar opciones para disfrutar del receso invernal y, con los más chicos al frente, desembarcaron en teatros, cines y la República de los Niños, en Gonnet. Pero a eso de las 16, cuando se descargó el primer chaparrón, toda la Región se puso en guardia, la vigilancia meteorológica pasó al centro de la escena y le impuso un freno al envión que traía la jornada.

Tanto fue así que hasta anoche se mantenía vigente un alerta climático, con nivel de atención del riesgo “amarillo”, ante el pronóstico de tormentas acompañadas con ráfagas de viento, lo que llevó a que se convocara al Comité Operativo de Emergencias Municipal (COEM).

Desembarco infantil

Hasta eso de las 16 los protagonistas del domingo fueron los más chicos. Uno de los destinos más concurridos fue la República de los Niños, hasta donde llegaron cientos de personas, aprovechando la temperatura agradable, que por la tarde llegaba los 22ºC.

En cambio, otros sitios habitualmente muy concurridos, el Museo de Ciencias Naturales y el Planetario, permanecieron con las puertas cerradas. ¿El motivo? La falta de agua, según confirmaron a EL DIA desde el Museo. “Hubo que cerrar el viernes a las 17 y no pudimos abrir ni sábado ni domingo. Es un problema porque no se pueden usar sanitarios ni realizar las habituales tareas de limpieza”, explicó un trabajador del lugar. Según dijo la falla afecta a toda la zona, y, si bien las autoridades se habían comunicado con Absa, hasta ayer no habían solucionado el inconveniente.

A las 16, con las primeras lluvias, el entretenimiento de los más chicos dejó paso a la preocupación por el alerta meteorológica. Fue convocado el COEM, en la sede de 532 y 119, con el objetivo de evaluar el avance de las tareas preventivas dispuestas, y avanzar con el operativo de control y monitoreo de arroyos. Por la tarde, el titular de la Dirección de Hidrometeorología, Mauricio Saldivar, detallaba: “Seguimos bajo la influencia de una masa de aire cálida, húmeda e inestable, que está dejando temperaturas por encima de los 23 grados sobre la ciudad”, y remarcaba que “esto es el combustible favorable para que se desarrollen algunas tormentas sobre el Río de La Plata”.

Anoche la precipitación acumulada era la siguiente: Plaza Olazábal: 62.4 milímetros; Villa Elisa: 30.4 mm; Villa Elvira: 62.9 mm; Melchor Romero: 20.6 mm; Los Hornos: 31.7 mm; Tolosa: 38.3 mm; Puerto La Plata: 20.4 mm. Vecinos de City Bell reportaron, a su vez, una leve caída de granizo, en la zona de 471 y 28.

La mejoría se esperaba desde esta madrugada. Para hoy se aguarda una jornada con cielo mayormente nublado, ventoso, con descenso de la temperatura, mínima de 10°C y una máxima de 13°C.

CORTES DE LUZ

Con la lluvia también se reportaron cortes de luz. Una vecina denunció que en la zona que va de la calle 403 a la 405 y de Camino Belgrano a la 138 “nos quedamos sin luz ni bien empezó a llover”. Misma situación denunció Fernanda en la zona de Belgrano y Alvear. “Gran apagón”, graficó. Y Leo desde 461 C y 15 A. Desde Villa Elisa también se registraron reclamos. Juan Carlos aseguró que “cayó un rayo y afectó un transformador” que dejó sin servicio a la zona de Arana y 16. En Camino General Belgrano y 411 también sufrían el corte. Desde Edelap aseguraron que “inmediatamente el personal se abocó a la tarea de restitución del servicio” en dichas zonas.