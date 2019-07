Tolosa Paz: “La ciudadanía reconoce en mí a una mujer comprometida”

Así se expresó hoy la precandidata a intendenta de La Plata por el Frente de Todos en diálogo con La Redonda 100.3

Victoria Tolosa Paz, precandidata a intendenta de La Plata por el Frente de Todos, habló hoy con La Redonda 100.3 sobre la campaña electoral de cara a las PASO, la puja interna dentro del espacio opositor y de las propuestas que impulsa para la Ciudad.

"Creo que la ciudadanía platense reconoce en Victoria Tolosa Paz una mujer comprometida, que hace un año y medio viene dando discusiones en el Concejo Deliberante que tienen que ver con los problemas de los platenses. Eso me lo hacen sentir no sólo en las encuestas sino también en la calle y en cada localidad que me toca recorrer y caminar", expresó.

"Al mismo tiempo me demuestran que en todo este tiempo de andar, caminar, recorrer y proponer empiezan a dar frutos en términos de reconocimiento a la gestión que hemos realizado", agregó.

Al ser consultada sobre los problemas que encuentra en La Plata, afirmó que "el principal problema es la falta de trabajo en la Ciudad, que tiene que ver con un proyecto de Argentina, que recupere la mirada de la producción, la industria y el empleo, por eso estamos en el Frente de Todos trabajando para que Alberto sea presidente y Cristina, vice. Y a nivel provincial, con Axel (Kicillof) y Verónica (Magario).