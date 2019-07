Mejora la salud de Bilardo: "Ayer hablaba y se largó a caminar"

Carlos Salvador Bilardo podría ser pasado en las próximas horas a una sala de cuidados intermedios debido a la mejora en su estado de salud, según informaron fuentes cercanas al ex entrenador del seleccionado argentino de fútbol, campeón del mundo en México 1986.



Jorge, hermano de Bilardo, contó que "los médicos están sorprendidos, el lunes le sacaron el respirador y ayer estaba caminando. Estamos muy contentos".

En diálogo con La Redonda, dijo: "Ni los doctores lo creen pero Carlos empezó a mejorar. El lunes y martes estuvo mal pero ayer le sacaron el respirador. Ayer hablaba y se largó a caminar. Mañana lo pasarían a la sala. Una cosa de locos".

"El otro día, cuando vino a verlo Pacha (Carlos Pachamé), cuando lo agarró de la mano, ni yo ni el enfermero que está todo el tiempo a su lado lo podíamos soltar. Con Oscar Ruggeri pasó lo mismo, siente ese cariño. El flaco Alberto Poletti, en cambio, llegó hasta la puerta de terapia y no pudo entrar".



"Estuvo muy mal, llegó a tener 4-3 de presión, es imposible, los médicos no le encontraban explicación, pero después empezó a levantar. Los médicos nos decían tengan cuidado con lo que hablan que escucha todo", agregó Jorge Bilardo.



El ex entrenador de Estudiantes ingresó al Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento el pasado 4 de julio y el único parte que emitieron las autoridades esta semana se refirió a un cuadro de "pronóstico reservado".



Bilardo padece desde mayo de 2017 el síndrome de Hakkin-Adams, que es una enfermedad neurodegenerativa.