Carloncho, el pizzero más famoso, quedó en la calle

Carloncho cumplió ayer 80 años y quizás haya sido uno de sus cumpleaños mas tristes porque, a pesar de haber sido un comerciante exitoso y el pizzero mas famoso de La Plata, hoy está en situación de calle. “Se me borraron todos los proyectos que tenía y vine a pedir ayuda a Sumando Voluntades porque no quiero que me dejen morir en la calle”, dijo Carlos Barrese - tal el nombre que figura en su documento.

Con una historia de orfandad, cárcel y exilio, el pizzero no se cansó de repetir que fue un niño sin infancia porque “la señora” lo dejó a los dos años en un instituto de menores del que ni siquiera pudo salir para ir a la escuela.

“No tuve niñez, ni juventud, a los 30 me fui por 10 años a Estados Unidos, viví bajo el puente de Brooklyn hasta que empecé a trabajar en una pizzería, llegaba dos horas antes de mi horario y me iba dos horas mas tarde; en 1979 volví al país y un año después puse mi primera pizzería”, contó desde el parador que le da cobijo, mientras trató de recordar si alguna vez faltó a su trabajo antes de tener las siete sucursales de su conocido comercio.

Un año atrás, después de cerrar su conocida pizzería de Plaza Rocha, la vida lo puso contra las cuerdas e intentó suerte en un pequeño local de 1 y 59. Pero las piñas lo golpearon una y otra vez. Carloncho aseguró que de 2015 a esta fecha su situación económica no paró de empeorar.

“Fui un hombre que ayudé todo lo que pude a quienes lo necesitaron, a muchos los tuve en mi casa y les di un techo; sin embargo, ahora desaparecieron todos los amigos, la única que me dio una mano fue Nancy Maldonado de Sumando Voluntades, ella me abrió la puerta cuando ya pensaba en hacer lo peor”, confesó quebrado.

Carloncho sostuvo que le puede dar pelea a las enfermedades, recientemente le sacaron un tumor de la cabeza, pero dijo que no tiene fuerzas para pelearle a la vida.

“Fui un hombre muy querido y he ayudado a todo el mundo; mis ojos vieron las ciudades mas importantes, pero ahora estoy en una situación límite”, repitió.

A su lado, Nancy Maldonado le garantiza un techo, mientras espera que el Estado “se digne a ver lo que pasa con los que alguna vez tuvieron un trabajo y una casa”.