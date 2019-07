Villa Elisa: quince minutos de miedo y tensión con una beba en brazos

"Señora, me dice cómo hago para llegar al Camino General Belgrano", fue la excusa para que la empleada se acercara hasta la puerta de la vivienda ubicada en la zona de 133 y 426. Dos delincuentes la redujeron y mientras ella cuidaba a la pequeña de 7 meses le decían que "no los mirara porque si no iban a tener que tomar otra medida". Crece la preocupación en el barrio por los reiterados episodios de inseguridad

Eran cerca de las 9:30hs. de la mañana de ayer cuando sonó el timbre en una casa de la zona de 133 y 426, en Villa Elisa. Desde la puerta, un hombre bien vestido preguntaba cómo debía hacer para llegar hasta el Camino General Belgrano. La señora que trabaja en la vivienda se acerca para ayudarlo y en ese momento una segunda persona salta el muro, le quita la llave y a punta de pistola la reducen y la obligan a ingresar a la vivienda. La mujer se encontraba al cuidado de una beba de 7 meses cuyos padres no se encontraban en ese momento. A partir de ese momento fue su única preocupación, que no les hicieran daño. "Le dijeron que tratara de no mirarlos porque si no iban a tener que tomar otra medida", le contó a EL DIA la dueña de casa, todavía conmocionada por lo sucedido. Eran al menos dos los delincuentes, aunque no descartan que pudiera haber actuado otro más. Bien vestidos, hablaban poco entre ellos pero lo hacían de manera correcta. Estiman que fueron unos 15 minutos los que estuvieron los malvivientes en el interior de la vivienda. Durante ese tiempo se alzaron con varios objetos de valor, dos TV, una consola de juegos, dos computadoras y algunas cosas más, pero más que nada "se llevaron lo que tenían a mano". En todo momento, la mujer se dedicó a no quitarle la mirada de encima a la bebé mientras respondía las pocas preguntas que le hacían, entre ellas si tenían caja fuerte. Cuando decidieron irse, le dijeron que le iban a tirar en el parque el teléfono celular y que esperara diez minutos para salir. "Enseguida nos llamó y al poco tiempo también se acercaron vecinos que se enteraron de lo que había pasado", recordó la joven. Después de hacer la denuncia en la Comisaría debieron esperar que personal de la Policía Científica se acercara para hacer el peritaje correspondiente. "Nos dijeron que eran profesionales y que sabían lo que hacían. Y que no encontraron huellas, por lo que seguro utilizaron guantes", agregó, mientras que recordaba que tiempo atrás ella había protagonizado un hecho similar de alguien que tocó timbre y le hizo una pregunta, aunque le respondió prácticamente sin salir de su casa e ingresó de inmediato. Si bien se trata del primer hecho de inseguridad que sufre la familia, en el barrio acumulan varios, al punto que hace algunos años debieron instalar el sistema de alarma vecinal y usar el WhatsApp como un medio para que los vecinos estén conectados y alertas y así reforzar las alarmas monitoreadas que tienen la mayoría de las casas. Además, le enviaron notas a la delegada de Villa Elisa y a las autoridades policiales expresándole la preocupación por la situación.

Si llegaste hasta acá es porque valorás nuestras noticias. Defendé la información y formá parte de nuestra comunidad.

Suscribite a uno de nuestros planes digitales. SUSCRIBIRME

Ver comentarios