La imprudencia de muchos ciclistas suma roces y discusiones al tránsito

Las nuevas bicisendas y ciclovías promovieron el uso de este transporte pero hay constantes infracciones y se generan conflictos con peatones y automovilistas. Distintas ramblas se tornaron peligrosas

pocos ciclistas usan casco y muchos no respetan, en las ramblas, la senda correspondiente para circular. ¿Se vienen ramblas sólo para bicis?/ D. ripoll

Pensadas para agilizar el tránsito en la Ciudad, las bicisendas que se hicieron en las ramblas están causando algunos problemas a raíz de que muchos ciclistas no respetan los semáforos, circulan por la senda prhibida o se conducen a toda velocidad sin tener en cuenta a los peatones que se desplazan por esos espacios. Algo así fue lo que le sucedió a María del Carmen Aguilar, vecina de la zona de Plaza Azcuénaga: “venía de correr por la plaza, con cuidado y observando las luces de los semáforos cuando una bicicleta estuvo a punto de atropellarme, por la velocidad a la que venía si me tocaba me rompía un hueso”, contó la mujer.

Ese incidente vial que podría haber terminado en algo mas que un susto para la vecina, no fue un hecho aislado.

Hace unos días una ciclista que circulaba por la bicisenda de diagonal 73 desde Plaza Azcuénaga con dirección a Plaza Moreno cruzó en rojo el cruce con la calle 47 y un automovilista tuvo que clavar los frenos para no atropellarla. En esa oportunidad el momento de tensión se tradujo en todo tipo de insultos.

Un comerciante de la zona indicó que los sobresaltos son cosa de todos los días y que la rambla de esa diagonal se convirtió en una pista de carreras de bicicletas.

“Algunos vecinos de este barrio solían sentarse en los bancos de la diagonal, los estudiantes de la Católica también se quedaban en la rambla para hacer tiempo o hacer los festejos de las recibidas, pero ahora ya nadie la utiliza por temor a que algún ciclista se los lleve puestos”, apuntó el comerciante.

Los taxistas que pasan extensas jornadas de trabajo en las calles céntricas también hacen sus críticas para los ciclistas que se mueven “a su antojo”, sin tener en cuenta las normas viales.

“Las calles están cada vez mas estrechas, ya no se puede circular y a eso se le suma que las motos y las bicicletas se cruzan de uno a otro lado, zigzagueando por los palitos y canteros que colocó la Municipalidad”, afirmó Juan Carlos Berón, titular del Sindicato de Conductores y Peones de Taxis.

Los taxistas, como otros conductores, opinaron que los ciclistas, un buen numero de ellos repartidores de delivery, se conducen como se les ocurre porque al no tener patentes pueden evadir cualquier sanción o multa.

“Los ciclistas como muchos motoqueros creen que en la calle no están obligados a respetar nada, por eso estamos convencidos de que es indispensable que se haga una campaña de concientización para que dejen de cruzarse como se les ocurre; esta Ciudad es muy difícil porque nadie respeta nada”, agregó el taxista.

Código de tránsito

Con respecto al comportamiento de los ciclistas en la vía pública y, específicamente, mientras circulan por las bicisendas emplazadas en distintas ramblas de la ciudad, desde la Municipalidad de La Plata se informó que no existe un código de tránsito para las bicicletas.

A raíz de eso se informó que los inspectores de tránsito no pueden labrar actas contravencionales sobre quienes las manejan.

No obstante se comunicó que teniendo en cuenta que los ciclistas forman parte del escenario vial y que su buen desempeño en la vía pública hace a una buena convivencia con peatones y conductores, desde la Comuna se harán distintas acciones.

Se aseguró que “en ocasiones, ante un accionar irresponsable que ponga en riesgo la seguridad de algún otro protagonista de la escena vial, los agentes de tránsito municipales intervienen con el objetivo de generar conciencia y fomentar una conducta responsable”.

Asimismo, se destacó que desde el Municipio se estudia un marco normativo que regule el respeto de las normas viales por parte de los ciclistas.

Las bicisendas se proyectaron para promover la actividad física, el cuidado del medio ambiente y para desalentar el uso de automóviles.

Por eso la Municipalidad de La Plata llevó adelante el plan de creación de bicisendas y ciclo vías que actualmente cuenta con más de 20 kilómetros.

Todo forma parte de un plan integral de movilidad, busca brindar mayor orden en materia de seguridad vial, y generar espacios seguros para los ciclistas y conductores.

El plan contempló a su vez la generación de carriles preferenciales, ampliación de veredas y reubicación de paradas de colectivos.