El Hospital San Martín sumó otro problema: no funciona el único resonador de la Región

Hace un mes quedó fuera de servicio y a los pacientes los están derivando a centros privados que cuentan con ese equipamiento. Dicen que hubo una falla en una de las computadoras, para lo que se tuvo que pedir un repuesto importado, y que en dos semanas estaría otra vez en funcionamiento

La crisis de infraestructura que atraviesa el Hospital San Martín sumó un nuevo capítulo y es la salida de funcionamiento del resonador, por lo que los pacientes que deben someterse a estudios para los que se necesita ese equipamiento hace ya por lo menos un mes que no pueden hacerlo.

En rigor, los problemas comenzaron hace dos meses, cuando el resonador dejó de funcionar en su plenitud y sólo permitía hacer determinados estudios y otros no. Fue lo que le pasó a Alejandra Bianchi, quien debe realizarse una resonancia de columna pero sigue con su peregrinación.

"Hoy fui a mi especialista de columna y me dijo que necesita la resonancia para poder hacerme un desbloqueo", contó Alejandra, quien esta mañana fue a una oficina ubicada en el primer piso del hospital donde le informaron que debido al no funcionamiento del resonador y a la gran afluencia de pacientes estaban derivando a centros privados para que la gente pudiera realizarse los estudios y que el costo económico "lo asumía no sé si el hospital o la Provincia, pero el paciente no tiene que pagar nada. Pero hoy no tenían sistema, así que voy a tener que volver la semana próxima para hacer ese trámite".

Desde el ministerio de Salud bonaerense confirmaron que el resonador hace un mes que no funciona y que "el fallo se originó en una de las computadoras". "Ya se pidió el repuesto que se importa desde Estados Unidos y en 15 días estará funcionando nuevamente".

Mientras tanto "los estudios que requieren de dicho equipo se derivan a centros de salud privados con los que se tienen acuerdos y en los que los pacientes no deben pagar nada", agregaron desde la cartera sanitaria provincial.

En ese sentido, el cuadro cobra mayor gravedad a partir de lo que informa CICOP y es que el resonador del Hospital San Martín es el único para adultos que hay en la Región, por lo que en ese sentido "la Región no cuenta en estos momentos con un resonador", excepto los de centros privados.

Pero además, según indicaron, también carecen de técnicos suficientes para utilizar el aparato, por lo que si estuviera funcionando "a la mañana no habría quien lo opere", señalaron desde el gremio que nuclea a los profesionales de la salud.

La salida de servicio del resonador se suma al no funcionamiento desde hace ya nueve meses del mamógrafo, según indicaron fuentes gremiales, y como si fuera poco hay sectores del edificio que no cuentan con calefacción ni frazadas para mitigar las bajas temperaturas que se vienen registrando desde hace algunos días y que sufren tanto los pacientes que se encuentran en observación como los que llegan para pedir un turno.

Algunos testimonios señalaron que para el servicio de traumatología asignan diez turnos por día, y atienden a otros cinco más, por lo que la gente va a las 4hs. de la madrugada procurando asegurarse un lugar y luego se queda esperando no menos de cuatro horas hasta que comienza la atención.