El frío no afloja y siguen los problemas con la luz en distintos puntos de la Ciudad

La Ciudad amaneció nuevamente con temperaturas bajo cero y en pleno asedió de este riguroso frío usuarios de diferentes barrios no contaban esta mañana con el servicio de electricidad. Entre los múltiples problemas que ocasionaba esta situación en los hogares, muchos lamentaban no poder hacer uso de sus equipos de calefacción eléctrica.

Usuarios que viven en las inmediaciones del Hospital San Juan de Dios y del Parque Castelli coincidían en que el servicio de energía cesó alrededor de las 9.30 y se prolongaba en el transcurso de la mañana. Pero la bronca emergía no sólo por este corte, sino también porque el mismo precede a otros dos que ocurrieron en la tarde de ayer, uno que se extendió aproximadamente por cuatro horas y otros que duró dos horas.

LEA TAMBIÉN En el día más frío, indignación vecinal por los reiterados cortes de luz

María, de 69 entre 27 y 28, dijo: "No sabemos más que hacer para que solucionen este calvario". Por su parte, Sara, de 69 y 21, comentó que "esta mañana hace un frío bárbaro y no podemos prender el aire". En tanto, Valeria, de 30 entre 71 y 72, aseguró que con el de esta mañana "ya padecimos tres cortes en menos de 24 horas y todos muy prolongados". Otro vecino damnificado, Sergio Otero, dijo que "ya se está volviendo norma, el tema de los cortes, quedamos incomunicados, no podemos prender la calefacción, es un desastre".

Otro sector alcanzado por cortes era 59 y 133, en Los Hornos, según dio a conocer José Testa, un usuario damnificado, aunque en este caso ya llevaban más de 12 horas a oscuras. A su vez, Samanta, de 184 y 519, Melchor Romero, sostuvo que "ya pasamos más de 12 horas sin luz " y puntualizó que "esta situación es común en invierno y verano, por lo que ya no sabemos qué hacer con Edelap". Un cuadro similar padecían en las adyacencias de 16 entre 609 y 610, en la localidad de Villa Elvira, afirmó Cintia Vidal, quien relató que "estamos sin energía desde las 22, y no soy yo sola, sino todo el barrio. Edelap nos dijo que la luz volvía a la brevedad, pero todavía estamos esperando".