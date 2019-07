Laprovittola se suma al Madrid y serán 3 los argentinos que vistan la camiseta merengue

El base argentino se unirá a sus compatriotas Facundo Campazzo y Gabriel Deck, que actualmente se encuentran en la nómina del plantel que acaba de alzarse con el título

El base del seleccionado argentino Nicolás Laprovittola alcanzó un acuerdo con el Real Madrid y jugará para el cuadro merengue por las próximas dos temporadas. El pase se logró luego de que el Joventut de Badalona no ejerciera el derecho de retener al jugador con pasaporte italiano.

"El Real Madrid y el Joventut Badalona han acordado el traspaso del base Nicolás Laprovittola, que queda vinculado al club durante las próximas dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2021", indicó la entidad madrileña en su web oficial, según indicó la agencia de prensa EFE.

El cuadro catalán tenía tiempo hasta el domingo pasado para presentar una oferta por el 100% del salario del jugador para luego igualar la propuesta que le hizo el actual ganador de la Liga Endesa de básquetbol.

Pero el Joventut no lo hizo y así Laprovittola se sumará al equipo en el que ya militan sus compatriotas Facundo Campazzo y Gabriel Deck, también compañeros en el seleccionado argentino.

"Estoy muy feliz. Voy a un lugar privilegiado, en que siempre anhelé estar. Ya estoy preparándome para empezar cuanto antes", señaló el argentino.

"Estoy en el mejor momento de mi carrera y voy a darlo todo por el equipo para intentar ganar títulos", agregó Laprovittola.

El base apuntó también: "Todos los pasos que he tenido en mi carrera me han traído aquí. Todo me ha hecho crecer, aprender y ser mejor persona y jugador. Estoy en un momento bonito de mi carrera, disfrutando muchísimo y sintiéndome muy bien dentro de la cancha. Intentaré seguir en esta manera ascendente, creciendo y ayudar a ganar al Real Madrid".

Respecto de la presencia de Campazzo en Real Madrid, dijo: "Es un amigo muy cercano y hablo con él casi todos los días. Saber que él está aquí, que ha crecido y ha tenido un impacto muy grande no solo en España sino en Europa y poder compartir equipo es también muy importante para mí y me va a ayudar".

El ex jugador de Lanús, Flamengo, Lietuvos Rytas de Lituania, Estudiantes de Madrid, San Antonio Spurs, Saski Baskonia de Vitoria, Zenit de San Petersburgo y Joventut de Badalona tuvo un promedio de 17,2 puntos, 2,5 rebotes y 6,4 asistencias en su última temporada en la Liga Endesa.

Estos números le valieron el liderazgo en las clasificaciones de máximo anotador y Jugador Más Valioso (MVP) de la liga.