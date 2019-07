En San Carlos se empiezan a definir varias cuestiones

| Publicado en Edición Impresa

Esta semana, la dirigencia de San Carlos, con Juan Carlos Tocci a la cabeza, empezará a resolver algunas cuestiones de importancia que tienen que ver con el armado del plantel, de cara al próximo torneo de Primera B, que daría comienzo en los primeros días de agosto.

Como la semana será bastante corta, debido al feriado largo, el próximo jueves comenzaría la ronda de conversaciones para empezar a charlar sobre la renovación de los contratos del actual plantel.

Después de lograr el ascenso, al grupo se le venció el vínculo con la institución, pues el mismo caducó el 30 de junio, es decir, un día después de derrotar por penales a Excursionistas.

También deberá resolverse la situación de aquellos jugadores que no van a ser tenidos en cuenta por Jorge Vivaldo y los refuerzos que vendrían para esta temporada.

EL LUNES 15 SERÁ EL INICIO DE LA PRETEMPORADA

Seguramente, el lunes 15 del corriente, cuando arranque la pretemporada en el estadio, a partir de las 9:30, el propio cuerpo técnico le comunicará a los jugadores quienes seguirán y quienes deberán buscarse nuevos horizontes.

En cuanto al rubro incorporaciones, se sabe que hay acuerdo de palabra con Nahuel Luna y Juan Ignacio Saborido, dos ex Estudiantes.

Además, todavía está pendiente una charla con el Pájaro Pablo Miranda (delantero, ex Defensores de Belgrano) y con Nicolás Igartúa (volante, ex San Telmo) ya se hicieron los primeros contactos, pero aún el propio jugador no respondió.