Alberto F. volvió a hablar de las Leliq y dijo que bajará la tasa para fomentar la ciencia

Después de la polémica por la referencia a las letras del Central, el candidato redobló la apuesta. Dijo que creará el Ministerio de Ciencia

| Publicado en Edición Impresa

“Vamos a crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología y lo vamos a pagar con intereses de las Leliq”. Con esa frase, Alberto Fernández redobló ayer la apuesta luego de la polémica por sus dichos de días atrás, cuando aseguró que, si es electo, financiaría un plan para que los jubilados accedan a medicamentos bajando la tasa de esa herramienta financiera del Central.

En la recta final de la campaña de cara a las PASO del próximo 11 de agosto, el candidato presidencial del Frente de Todos encabezó un acto con científicos y académicos en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. En ese marco, dijo que si triunfa en las elecciones, una vez que asuma avanzará con la creación de un Ministerio de Ciencia y Técnica, área que durante la gestión de Mauricio Macri fue bajada de rango a Secretaría.

Y aseguró que la medida será “pagada con intereses de las Leliq”.

La frase volvió a poner en debate el tema luego de la polémica que a Fernández le valió algunos cuestionamientos de su propio asesor en economía Guillermo Nielsen, quien aseguró que el interés de las Leliq no puede corregirse con el fin de destinar ese dinero a otros gastos.

La actividad de Fernández comenzó con una reunión de la que participaron investigadores, académicos y científicos de universidades y organismos de ciencia y técnica nacionales. La movida buscó enviar un mensaje a un sector desde donde surgieron muchos cuestionamientos a la política de Cambiemos.

Alberto Fernández, que estuvo acompañado por Daniel Filmus, ex ministro de Educación, sostuvo: “No tengan dudas de que vamos a tener un ministerio de Ciencia y Tecnología. Estoy convencido de que hay que jerarquizar a los actores que desarrollan ciencia y tecnología. Maltratar a los que investigan y a los científicos es una ficción”.

También sostuvo que “la inversión en educación es la mejor. Invertir en ciencia, tecnología, educación e investigación es la mejor riqueza de la sociedad. No es un gasto sino una inversión, que a la larga a la Argentina le va a sentir bien. Cuando no discutimos de eso estamos un siglo atrasados en la discusión. No vivimos en la era industrial, por más que hay que promover la industria, vivimos en la era del conocimiento. Uno de cada dos chicos menores de 14 años está en situación de pobreza y es un chico que se está quedando sin futuro”.

Fernández también manifestó la importancia de que la ciudad de Buenos Aires se convierta en el polo científico de América Latina: “Tenemos que hacer de CABA un centro de desarrollo científico. Un acuerdo entre el Estado nacional y el de CABA, para que la ciudad porteña le devuelva al país en ciencia y tecnología lo que el país hace por mantener esta ciudad”.

Luego del encuentro, se dirigió hacia el Aula Magna, en donde 400 personas lo aplaudieron y recibieron al grito de “¡vamos a volver!” y “¡Alberto presidente!”.

Entre los convocantes estuvieron Adrián Paenza, Adriana Serquis, Alberto Kornblihtt, Ana Franchi, Andrea Gamarnik, Andrés Kreiner, Carolina Mera, Daniel Filmus, Diego Hurtado de Mendoza, Diego Tatián, Dora Barrancos, entre otros.

La iniciativa surgió tras la solicitada en la cual más de 150 artistas firmaron en apoyo a la candidatura de Mauricio Macri de cara a los próximos comicios.

EN EL CONURBANO

Después del encuentro en la Universidad de Buenos Aires, Fernández se trasladó al distrito de San Martín, donde encabezó un acto con el intendente local, Gabriel Katopodis, y el primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos, Sergio Massa.

San Martín, junto a Hurlingham, son los dos distritos de la Primera sección electoral al que los candidatos del peronismo apuntaron en el marco de la disputa voto a voto en el Conurbano bonaerense.