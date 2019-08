Sin acuerdo con las petroleras, el Gobierno aplicará la Ley de Abastecimiento para congelar el precio de los combustibles

La medida adoptada por el Gobierno saldría mañana por Boletín Oficial, indicaron fuentes oficiales

El Gobierno avanzará con la implementación del congelamiento de los combustibles por 90 días mediante una resolución que será publicada mañana en el Boletín Oficial, tras frustrarse la reunión prevista con las empresas petroleras para lograr un acuerdo sobre los alcances del anuncio.



Fuentes gubernamentales informaron que la reunión anunciada anoche por la Secretaría de Energía no se va a concretar, por lo pronto la decisión del gobierno es concretar el anuncio mediante una resolución que ya se encuentra redactada.



Ayer el presidente Mauricio Macri anunció entre otras medidas para atenuar el impacto de la devaluación un congelamiento de los precios de la nafta y el gasoil por 90 días, para lo cual fijó el precio del dólar y del crudo Brent a los valores del 9 de agosto.

Esta mañana, el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, sostuvo hoy que "no hubo marcha atrás" con la decisión de congelar el precios de los combustibles y dejó en claro, además, que "este gobierno no aprieta a nadie" para que se adopten medidas, al rechazar versiones de que las autoridades oficiales habían presionado a las petroleras para que no aumenten el precio del las naftas.

¿Qué es la Ley de Abastecimiento?

Fue sancionada por el Congreso de la Nación el 20 de junio de 1974 para controlar supuestas maniobras realizadas por industriales y empresarios del transporte de mercaderías.

La norma otorga al Poder Ejecutivo la facultad de fijar precios mínimos y máximos a bienes esenciales e incluso lo autoriza a recurrir a las Fuerzas Armadas y de seguridad para restablecer la cadena de abastecimiento, ante una eventual falta de productos.