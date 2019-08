"No te apures en volver", el simpático mensaje del Betis dedicado a Lionel Messi

El inminente retorno a las canchas de Lio Messi provocó una simpática reacción del Betis que será rival de Barcelona el próximo domingo por el campeonato español.

Las imágenes hicieron sonreir a los aficionados y se generaron ni bien se conoció el deseo del DT del Barsa, Ernesto Valverde de contar con el astro rosarino el próximo fin de semana frente al Betis en el Camp Nou. De esta forma la "Pulga" volvería a la actividad luego de la lesión sufrida en una práctica.

Los que no están contentos con la posibilidad de tener que enfrentar a Messi son los fanáticos del Betis: de más está decir que para los sevillanos aumentan las posibilidades de un buen resultado sin el astro rosarino dentro del campo de juego.

Y el club, desde las redes sociales, se permitió referirse con humor a la recuperación de Messi. Para ello, en la cuenta oficial de Twitter, ante el mensaje del Barcelona en el que informó "Messi vuelve a entrenar con el grupo" le adosó: "No tengas prisa, Leo. No hace falta que fuerces", escribieron. Para darle el marco de broma, agregó un par de emojis, entre ellos, el de la cabra, en inglés, GOAT (o las siglas de Greatest of all times; el mejor de todos los tiempos).