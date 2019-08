Cirugías suspendidas y servicios en riesgo: el impacto del dólar en la salud

Roberto Martínez (Director del Hospital Italiano).- “El problema no pasa sólo por el aumento desmedido que tuvieron de una semana a la otra los medicamentos, elementos descartables e insumos de laboratorio por estar atados al dólar. También los costos de reposición de los equipos tecnológicos, que en su mayoría son importados, se dispararon de una forma brutal. La atención de la salud privada se está asfixiando y nadie parece escuchar”

Néstor Porras (Presidente de la FECLIBA).- “Uno de los problemas más serios se está dando con las prótesis: los principales proveedores ya anunciaron que atenderán sólo los pedidos para prestaciones de urgencias. No es que escaseen sino que al no tener valores de referencia prefieren retraer la oferta para no perder. Es así que en los últimos días muchas cirugías con prótesis han tenido que ser suspendidas con todo lo que eso implica para los pacientes”