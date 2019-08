Cristiano aprovechó el sorteo de la Champions League para hacerle una propuesta a Messi

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi sorprendieron en las últimas horas al mundo del futbol con una postal en la que se los ve compartiendo el sorteo de la fase de grupos de la Champions League, una gala que llevada a cabo en el Forum Grimaldi de Mónaco.

Por si la foto fuera poco, el delantero portugués sumó otro dato que también se convirtió en uno de los temas más comentados en las redes sociales: la invitación a cenar que le hizo a Lionel Messi.

El atacante portugués de la Juventus confesó que le gustaría compartir un momento fuera de los campos de juego con el astro argentino del FC Barcelona

"Compartimos el escenario durante 15 años. No sé si ha pasado alguna vez en la historia del fútbol, los mismos dos jugadores en el mismo escenario todo el tiempo. No es fácil, pero por supuesto que tenemos una buena relación. Aunque no hemos cenado juntos todavía espero que podamos hacerlo en el futuro", dijo CR7.