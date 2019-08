Sigue la “sequía” por el servicio de Absa en Meridiano V: en una semana tuvieron cuatro cortes

| Publicado en Edición Impresa

El mal de las canillas secas no da tregua a los vecinos de un sector de Meridiano V, quienes ayer volvieron a denunciar que en lo que va de la semana el servicio flaqueó en al menos cuatro días.

“Hoy otra vez nos despertamos y de la canilla no salía ni una gota. No es que hay baja presión. Directamente no sale nada de agua”, comentó Adolfo Domínguez, vecino de la zona de 18 y 66.

Otros frentistas expresaron, a su vez, su preocupación por lo que viene sucediendo con el suministro de Absa: “El día del corte general estuvimos sin agua. A la mayoría de los barrios el servicio se rehabilitó al día siguiente, pero acá no. O sea, el miércoles tampoco tuvimos. Y ahora se volvió a cortar”, aseguró otra vecina de ese sector de la Ciudad.

En tanto, otros usuarios reportaron las mismas fallas desde la zona de 19 entre 68 y 69.

Por otro lado, un frentista de la calle 59 Nº 870 se cansó de hacer reclamos, tanto ante Absa como ante el ente regulador, sin conseguir que le solucionen el problema. Según dijo, el 6 de junio de 2019 “la Autoridad del Agua (ADA) le ordena la solución del problema, ocasionado por colocar un caño en lugar de la llave de paso en la caja ubicada en la vereda”.

No obstante, según comentó todavía sigue con el inconveniente. Hizo el reclamo en Absa Nº 270083/22, unidad de facturación 1237583 y ADA, expediente Nº 2019-10939868.

Hay otros dos barrios en donde los vecinos vienen reportando continuos cortes del suministro: en Tolosa y en la zona de calle 119 entre 73 y 74, donde, entre semana pasaron varios días sin una gota en las canillas.