Cuestionamientos a Trump: en poco más de 200 días, se registraron 251 tiroteos en EE.UU

La ONG ‘Gun Violence Archive’ reportó que en lo corrido de este año ocurrieron en Estados Unidos 251 tiroteos masivos que han dejado 250 víctimas mortales, incluyendo a los atacantes.

La organización agregó que en 2019 se han contabilizado 32.387 incidentes con armas de fuego en el país norteamericano, los cuales han causado hasta la fecha la muerte de 8.533 personas y han dejado 16.945 heridos.

Este fin de semana, al menos 29 personas fallecieron a causa de dos ataques con arma de fuego en los estados de Texas y Ohio.

Las masacres se produjeron con una diferencia de 13 horas. Por su parte, el presidente Donad Trump afirmó que “el odio no tiene lugar” en EE.UU. y señaló a las enfermedades mentales como las responsables de los tiroteos.

La ONG indicó que en los dos últimos años se registraron 686 tiroteos masivos en el país norteamericano: 346 en el 2017 y 340 el año pasado.

Demócratas culpan a Trump por masacres en Texas y Ohio que dejaron decenas de muertos

Los precandidatos demócratas aspirantes a La Casa Blanca culparon este domingo al presidente, Donald Trump, por los recientes tiroteos en El Paso, Texas, y en Dayton, Ohio, que dejaron decenas de muertos y heridos.

Durante entrevistas en televisión, pidieron más control en la compra de armas como la verificación universal de antecedentes y citaron el discurso antinmigrante del presidente y sus comentarios racistas.

Julian Castro, ex alcalde de San Antonio y exsecretario federal de vivienda, denunció una "mezcla tóxica" de nacionalismo blanco y dijo que Trump necesita hacer más para "unir a los estadounidenses en lugar de avivar las llamas de la intolerancia".

“Cuando Donald Trump aviva las llamas del odio y la división, hay consecuencias reales.Tragedias como el tiroteo en El Paso son prevenibles, y también lamentablemente el resultado de mezclar armas de guerra de alta potencia con intolerancia”, escribió en Twitter.

Asimismo, dedicó un mensaje para los residente de la ciudad de El paso.

“El Paso es una de las comunidades más fuertes del planeta. Todos los que donan sangre, traen comida al Centro Médico de la Universidad y se reúnen para esas familias me inspiran mucho, y tienen que obligarnos a hacer todo lo posible para garantizar que esto no continúe sucediendo”, aseguró en Twitter.

Un video que encendió la polémica

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un mitin en mayo en Panama City (Florida), se rió y bromeó con la propuesta de un seguidor de disparar a los migrantes que cruzan la frontera con México.

Trump hablaba durante el acto de la necesidad de un muro fronterizo y lamentaba las protecciones legales que se le otorgan a los migrantes cuando preguntó retóricamente a los asistentes: «¿Cómo se puede detener a estas personas?» («But how do you stop these people?»). «¡Disparándoles!» («Shoot ‘em!»), gritó alguien entre la multitud.

Lejos de condenar la sugerencia, el comentario provocó una carcajada en el presidente que, después de reírse y sacudir la cabeza, intentó desentenderse de ella con un chiste.