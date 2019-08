Aunque perdió la final del FIFA 2019, el gamer argentino se llevó 100 mil dólares

Nicolás Villalba, el gamer argentino de 21 años que había clasificado para el Mundial del juego FIFA e-World Cup, perdió ayer en Londres la posibilidad de convertirse en el mejor el mundo en el popular juego de PlayStation al ser vencido en penales por el alemán Mohammed “MoAuba” Harkous. Aún así obtuvo un premio de 100 mil dólares por su destacada participación.

En un encuentro que algunos seguidores de este juego definieron como “épico”, Villalba había logrado remontar el resultado adverso del duelo de ida con su rival alemán (donde perdió 4 a 1) anotando en el partido de vuelta los tres goles de diferencia que necesitaba sobre el segundo tiempo y de ese modo estirar la definición. Pero tras el alargue, los penales no resultaron a su favor.

En la definición por penales, ambos jugadores fallaron cuatro de sus cinco tiros. Sin embargo en el “mata-mata”, Mohammed Harkous se quedó con el triunfo luego de que el argentino errase su séptimo disparo.

De esta forma, el gamer alemán se quedó con la bolsa de 250 mil dólares, el premio del encuentro que reunió a los 32 mejores jugadores del FIFA19 del planeta.

Mohammed Harkous se enfrentará ahora por el título absoluto con el saudí Mossad Aldossary, quien ya se había consagrado por su parte como el mejor de FIFA pero en la plataforma Xbox.

The statement of @Nicolas99fc:



Head up, Nico! It was a great season. 👊🔴🔵 #FIFAeWorldCup pic.twitter.com/0unvtnVlSS