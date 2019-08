Vidal pidió a los jubilados que vayan a votar: “Vamos para adelante, no para atrás”

Convocó a participar de las Paso del domingo. “Tienen que hacer oír su voz como en 2015 y 2017”, arengó la mandataria bonaerense

Las encuestas coinciden, entre otros, en un aspecto: el oficialismo recoge mayores adhesiones en las franjas etarias mayores a los 50 años. A la inversa del Frente de Todos, donde los jóvenes encuentran un mayor atractivo.

Sin embargo, los adultos mayores de 70 años no tienen obligación de concurrir a las urnas. Para Juntos por el Cambio es clave que este sector y los jubilados participen de las Paso y ayer María Eugenia Vidal se puso al frente de esa cruzada.

La mandataria encabezó en el club El Porvenir de Quilmes un encuentro con adultos mayores. Según Vidal, “todo lo que en la vida vale la pena, cuesta. Ustedes lo saben mejor que nadie. Cuando empezamos a trabajar juntos en 2015, arrancamos por los cimientos, por lo profundo, con el corazón, porque queremos a la Provincia y la queremos de pie”.

“Queremos seguir por este camino. Queremos hacer más porque sabemos que nos merecemos más”, dijo. Y aremgó: “Este próximo domingo les pido que vayan a votar, ustedes también tienen que hacer oír su voz. Esa voz que nos acompañó en 2015 y 2017, esa voz de quien ha recorrido un largo camino y sabe que no hay atajo que valga”, agregó.

Vidal estuvo acompañada por el vicegobernador Daniel Salvador; el jefe de campaña de Vidal y jefe de Gabinete de la Provincia, Federico Salvai; el subsecretario de Asuntos Municipales bonaerense y precandidato a diputado provincial, Alex Campbell; los precandidatos a diputados nacionales Cristian Ritondo, María Luján Rey, Miguel Bazze, Silvia Lospennato y Waldo Wolff; el Secretario General de la Provincia, Fabián Perechodnik; la diputada nacional Graciela Ocaña y el intendente local Martiniano Molina, entre otros funcionarios provinciales y candidatos de Juntos por el Cambio.

La Gobernadora dijo que “puede que haya que remar mucho más, pero este es el camino porque es el camino del esfuerzo, del mérito, de arremangarse y salir adelante. Con esa sabiduría que les dio la vida, que no se enseña en ninguna escuela, que se aprende cuando tenés años en la espalda”.

“Para atrás no, para adelante. Para adelante y para adelante. Vamos que podemos, vamos que se puede, una y otra vez a lo largo de la vida. Porque ustedes pudieron, vamos a poder de nuevo: con ganas, alegría, sonrisas”, subrayó Vidal.

Por su parte, Salvador, sostuvo que “la Argentina no es la misma que de hace 4 años, hoy no hay impunidad porque estamos cambiando. Ya no es la Argentina que estaba aislada del mundo, que solo estaba asociada a Venezuela. La Provincia no es la misma tampoco, no es la que estaba desabastecida. Hoy la Provincia se está poniendo de pie de la mano de María Eugenia Vidal. Es una provincia transparente, honesta, con obra pública. Este gobierno quiere trabajar para el presente y para el futuro: es esto lo que hoy tenemos que defender el próximo domingo, e ir a votar por un país limpio y transparente”.

En tanto, hoy será el cierre de campaña bonaerense del oficialismo en Vicente López con la presencia de Vidal y del presidente Mauricio Macri.