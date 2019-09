Gallardo: "Desde el juego no nos reprochamos nada, pero nos faltó un día de recuperación"

El entrenador habló tras la igualdad sin goles ante Boca Juniors

El entrenador de River Plata, Marcelo Gallardo, remarcó esta noche, tras la igualdad sin goles ante Boca Juniors, que desde el juego su equipo no tenía "nada que reprocharse", pero también destacó que le faltó "un día más de recuperación, después del encuentro del jueves por Copa Libertadores con Cerro Porteño, para tener más frescura para jugar este partido".

"No me sorprendió la postura de Boca en cuanto al planteo inicial, pero más allá de eso, de lo poco que ofreció, tengo que mencionar nuestra propuesta, esa que toma riesgos y asume la responsabilidad del protagonismo. Eso no lo vamos a negociar. Nos faltó contundencia, es cierto, pero también un día más de recuperación", indicó Gallardo media hora después de finalizado el primero de los tres superclásicos de esta saga que se inició hoy en la Superliga y finalizará el 22 de octubre en la Bombonera por la Libertadores.

"Así y todo tengo que valorar nuestra propuesta. Desde el juego no tenemos nada que reprocharnos. Siempre intentamos. No me sirve hablar del planteo de los rivales. Si hacíamos un gol tal vez hubiese sido diferente. Pero nos faltó frescura para los últimos metros", describió.

Y al respecto sostuvo que River jugó "con lo que mejor que podía presentar en cancha. No podía dejar de analizar qué jugamos el jueves a la noche. El rival se agrupó bien, tuvimos algunos pasajes de buen juego, de fluidez, pero en los últimos metros nos faltó ese fuego para marcar goles. Me deja un sabor amargo porque fuimos superiores. Es una sensación agridulce porque no fuimos superiores en el marcador".

"Pero quizá el planteo sea el mismo para la Libertadores, tanto el de ellos como el nuestro, aunque la diferencia será que estaremos más frescos. Por eso remarqué que no tuvimos mucho descanso", enfatizó.

"Pero en este punto quiero resaltar el buen trabajo de Paulo Díaz, que tuvo personalidad y jerarquía. Con él no sufrimos defensivamente, porque tuvimos a los delanteros de ellos lejos. La verdad que se adaptó a nuestro juego", apuntó.

"Es que River es un equipo en el que todos estamos seguros de lo que somos y hacemos. Los partidos hay que jugarlos y tendremos un rival cuya búsqueda será la de resguardarse bien, así que estará en nosotros tener esas virtudes de romper al rival en esa marca. Esta vez no fuimos punzantes", refirió.

Al hacer mención a otras individuales, explicó que "Ignacio Fernández se recuperó bien después del partido en Paraguay pero Matías Suárez terminó más cargado. Por eso elegí a Lucas Pratto como titular", aclaró.

"Nosotros siempre sacamos conclusiones y no creo que cambie mucho la propuesta de uno u otro para los partidos que vienen. Con otra recuperación, lo que hicimos en el segundo tiempo lo podíamos haber hecho con continuidad, pero nos faltó resto. Ojalá cuando los enfrentemos estemos más frescos", indicó.

"Y volviendo al tema de los lesionados, Leonardo Ponzio y Juan Quintero hoy están distantes del resto. No tienen el alta aún. 'Juanfer' sigue progresando y cuando tenga el alta veremos cómo está para jugar. Y 'Leo' tiene que seguir trabajando", puntualizó.

Al analizar el rendimiento de River en los últimos tiempos, el "Muñeco" que en "esta seguidilla de partidos hubo algunos muy buenos, cómo ante Lanus y Racing, donde se vio la frescura del equipo en el juego y el marcador. Pero bajamos un poco contra Talleres y logramos la clasificación en Paraguay. Hubiésemos querido terminar con un triunfo, pero nos faltó poco".

Y justamente para los partidos con Boca por la Copa, insisto en que jugará igual que hoy. Por eso tendremos que hacer un mérito superior para ganar el partido. Y lo vamos a hacer. Intentaremos agrupar a la tropa con las decisiones de siempre. Mi función es sobreponernos a esos planteos. Cuando nos juegan de igual a igual como Racing, los rivales te miden. Y pasa lo qué pasa hoy. Eso se gana con respeto. Por eso también digo que ojalá estén (Ramón) Abila y (Eduardo) Salvio".

"Es que Boca es uno de los mejores planteles del fútbol argentino y está bien que estén todos", agregó acto seguido, y luego desvió el curso de la charla futbolera con la prensa para referir su preocupación "por este momento del país. Estoy preocupado como cualquier ciudadano, porque miro a los costados y hay gente que la está pasando mal. Ojalá salgamos de esta situación", expresó.

Y finalmente volvió a evidenciar sus reflejos para tener "la guardia alta", al advertir que para esos partidos por las semifinales de la Libertadfores del 1 y 22 de octubre próximos el calcula "que habrá acuerdos en la Superliga para que no haya ventaja para ninguno respecto de los tiempos de recuperación entre una competencia y la otra. Un día en la alta competencia es muy importante, y por eso creo que eso se va a medir", concluyó un Gallardo que solamente se pone a la defensiva lejos de la cancha, y especialmente cuando de Boca se trata.