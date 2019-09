Trump echó a su asesor en Seguridad John Bolton tras varios cortocircuitos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, le presentó la renuncia este martes a pedido suyo, por las desavenencias que mantenían entre ellos.

"Anoche informé a John Bolton que sus servicios ya no son necesarios en la Casa Blanca", informó Trump en su Twitter.

I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2019

....I asked John for his resignation, which was given to me this morning. I thank John very much for his service. I will be naming a new National Security Advisor next week. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2019

Minutos después el propio Bolton, también a través de Twitter, desmintió al presidente estadounidense y dijo que él fue quien renunció y que nunca le pidieron la renuncia. "Anoche ofrecí renunciar y el presidente Trump dijo: 'Hablemos de eso mañana'", escribió en la red social del pajarito.