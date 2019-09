Vinculan a una ex novia de Matías Alé con una polémica fiesta de la selección de México

Se trata de María del Mar Cuello Molar, quien tuvo que salir a aclarar la situación a partir del escándalo que se generó en aquel país



María del Mar Cuello Molar, ex pareja de Matías Alé, se vio envuelta en un escándalo en las últimas horas al ser vinculada con una polémica fiesta en la que estuvieron presentes jugadores de la selección mexicana de fútbol antes de la goleada contra Argentina.

Por ese motivo, la modelo decidió romper el silencio y desmintió los rumores. "Me desayuné la noticia hoy (por el miércoles) con mi amiga (la mexicana Keyla Caputo). No quiero hablar mucho del tema porque es mentira entonces no quiero alimentar eso", dijo a la prensa.

La cordobesa explicó en diálogo con Clarín: "Me fui de vacaciones con una amiga a Nueva York en plan viaje de amigas y ahora resulta ser que porque había dos chicas solas de viaje vienen a inventar todo esto".

Y agregó: "Sacaron videos y fotos pero no aparecemos en ninguno porque no pasó nada de lo que dicen. Solo levantaron nuestras historias de Instagram, que subíamos nosotras. No se porqué lo habrán hecho, quizás para joderlos a ellos"

Los medios mexicanos, en tanto, aseguraron que Cuello Molar y su amiga Caputo fueron vistas en un boliche junto a los futbolistas Javier Chicharito Hernández y Miguel Layún.

Las modelos viajaron desde Nueva York a San Antonio, en Texas, para ver el partido entre Argentina y México, y según los rumores se hospedaron en el mismo hotel donde estaba el seleccionado dirigido por el Tata.