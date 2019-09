El trasfondo político detrás del acuerdo entre el Gobierno y los distintos bloques opositores

| Publicado en Edición Impresa

Mariano Spezzapria

@mnspezzapria

La preocupación compartida entre el Gobierno y la oposición que tiene más chances de sucederlo en el poder desde el 10 de diciembre posibilitó ayer la sanción exprés de la emergencia alimentaria en la Cámara de Diputados, en una acción que se reafirmará la semana próxima en el Senado. La tensión social creciente fue el contexto que activó ese comportamiento dirigencial.

Sin embargo, ninguno de los sectores implicados en la negociación política quedó del todo conforme con el proyecto aprobado prácticamente por unanimidad –sólo una diputada de izquierda se abstuvo-. De hecho, el Gobierno cedió a los reclamos porque no se considera fuerte para enfrentarlos, mientras que en el peronismo reunificado se observan internas incipientes.

La postura del oficialismo fue expresada por el radical cordobés Mario Negri, quien pronunció una frase elocuente en el cierre del debate: “Si hay incertidumbre económica, no es necesario agregar incertidumbre política”, sostuvo el presidente del interbloque de Cambiemos, tras un discurso notoriamente componedor de Agustín Rossi, jefe de la bancada del Frente para la Victoria.

Más picante estuvo Leonardo Grosso, del Movimiento Evita y uno de los principales impulsores del proyecto, que apuntó contra Miguel Pichetto, el compañero de fórmula del presidente Mauricio Macri: “Quiero decirle al senador que esto no es Biafra, sino la Argentina que nos están dejando”, enfatizó desde su banca. Grosso va por la reelección como diputado nacional por la Provincia.

Como integrante de la lista del Frente de Todos, el legislador aceptó la sugerencia de Alberto Fernández para que el aumento en las partidas alimentarias fuera del 50% y no del 100%, como las organizaciones sociales reclamaban originalmente.

Desde Tucumán, el candidato presidencial más votado en las PASO envió además un mensaje tendiente a desmovilizar la protesta callejera. “Evitemos estar en las calles”, pidió Alberto, en lo que se interpretó como un acercamiento de Fernández al llamado “Teorema de Baglini”: cuanto más cerca del poder se está, más sensatas y razonables se vuelven las propuestas políticas, afirma esta teoría elaborada por el ex senador mendocino Raúl Baglini.

La conducción política de Alberto Fernández está en plena etapa de construcción. “¿A quién van a responder estos diputados, a Cristina o a él?”, se preguntó ayer en el salón de los Pasos Perdidos una legisladora de vasta experiencia, en diálogo reservado con EL DIA. En el recinto se pudo ver a diputados con juego propio, como Máximo Kirchner o el candidato a gobernador Axel Kicillof.

En el oficialismo, en tanto, se observan imágenes de diáspora política. Ayer no fueron de la partida Elisa Carrió ni tampoco Nicolás Massot, el ex jefe del bloque del PRO –de la línea de Emilio Monzó- que se fue a hacer una beca a Estados Unidos, en una salida de escena elegante para no blanquear su partida de Cambiemos. Solamente Negri atinó a hacer alguna crítica política al peronismo.

El diputado cordobés hizo notar que provincias gobernadas por el PJ como Tucumán destinan sólo el 2% de su presupuesto a mejorar las condiciones alimentarias de la población, con lo cual buscó exponer que el problema no pasa solamente por una responsabilidad de la administración nacional. Claro que le respondieron que el problema de Macri estuvo en su política económica.

Más allá de algunas chicanas, la “paz armada” entre el oficialismo y el peronismo opositor sólo se alteró por discursos de diputados de izquierda como Mónica Schlottauer que se abstuvo en la votación final con el argumento de que los $10.000 millones que serán asignados a la emergencia alimentaria no son suficientes para calmar el hambre que se registra en distintos puntos del país.

El proyecto sancionado ayer –que será tratado el miércoles en el Senado- dejará en manos del jefe de Gabinete la facultad de reasignar partidas para aumentar en un 50% el presupuesto de comedores escolares y merenderos. Así, tanto el actual gobierno como el próximo tendrán la facultad discrecional para modificar el Presupuesto nacional, habilitados por el Congreso.

A esa situación se sumó que el proyecto fue redactado a las apuradas –porque el Gobierno no quiso sacar la emergencia alimentaria por decreto- y hasta el mismo comienzo de la sesión de Diputados, no se sabía realmente cuál era el monto que se destinaría al financiamiento de la medida.

La improvisación política parece un signo de esta especie de transición que se abrió en la Argentina después de las PASO.