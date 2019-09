Maradona, tras la derrota: "Me duele el alma porque el campeón argentino no fue más que nosotros"

Diego Maradona brindó su primera conferencia de prensa pospartido como técnico de Gimnasia luego de la derrota a manos de Racing por 2 a 1. El entrenador, que vivió el debut muy metido y activo dando constantes indicaciones, manifestó que se llevó cosas positivas de un equipo que no mereció perder.

"Racing hizo los goles sucios y no como venía haciendo. Pero ganó y no hay que llorar. Hay que seguir trabajando y metiéndole. Estamos para volver a los entrenamientos, no hay un paso atrás. El equipo cuando se encontró en dificultad supo lo que hacer. Nos llevamos una buena calidad de jugadores, que nos pueden dar mucho durante el campeonato", dijo el técnico en un carpa montada en la cancha de tenis.

Asimismo, el técnico, confió: "No terminamos de gritar el empate que ya perdíamos 2 a 1. Pero el fútbol tiene estas cosas y hay que pasar de hoja, por más que me duela el alma. Porque no creo que el campeón haya sido mas que nosotros. En ningún momento nos llevó por delante,pero tienen jugadores de calidad"

Respecto a la última jugada del juego en la que García se perdió el empate, sostuvo: "Estaba esperando que la red se moviera en la última y la pelota pasó por arriba. Pero repito, contra el campeón, los muchachos se pararon bien, no sufrimos desbordes, salvo por irnos adelante y comernos un contragolpe de Racing. Pero no creo que nos hayan pasado por arriba".

En otro orden, en cuanto al arbitraje de Diego Abal, manifestó que no lo vio mal aunque en las divididas cobró para el visitante: "No lo vi tan mal a Abal, pero el Chacho juega a un teatro, bailaba, levantaba los brazos, se peleaba con los árbitros...estaba en otro partido, pero se lleva tres puntos de oro. De todos modos, en las disputadas pitó para Racing".

Por último, sobre la posibilidad de incorporar a un jugador, señaló: "no lo sabemos todavía, estamos viendo. Me encantaría traer a Careca o a van Basten pero no podemos, no nos da el cuero. Pero creo que vamos a hacer uso del cupo. Al margen de lo que hoy hicieron los muchachos, queremos competencia dentro del plantel".