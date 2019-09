Para Melconian, "reperfilamiento, default o reestructuración es semántica"

El economista, que acaba de presentar su libro "Cantar la justa", dijo que de la manera que se lo llame significan lo mismo: "no se pueden pagar los vencimientos"

Fiel a su estilo, Carlos Melconian presentó su último libro "Cantar la justa", en el que hace un repaso de lo que para él fueron los últimos años en materia económica, en especial durante el gobierno de Mauricio Macri, del que fue funcionario durante dos años.

En una entrevista con el diario económico El Cronista, Melconian definió a su nuevo trabajo como el producto de "una filosofía de vida, no es voy a ‘cantar la justa’ respecto a lo que pasó en estos años. El libro se llama ‘Cantar la justa’ por una filosofía de vida, yo hablo con mis hijos, mis amigos y les canto la justa, con el nivel de subjetividad y error que eso acarrea, no es una cosa infalible".

Tiempo atrás, aunque sin recordar específicamente cuándo, Melconian, quien estuvo al frente de Banco Nación, supo decirle al presidente Mauricio Macri, con quien lo une una amistad, que tal como venía el programa económico "no tengo fecha y hora, pero esto choca". "La inconsistencia del programa, porque voy a reiterar que nunca se discutió shock versus gradualismo, y nunca mi crítica estuvo hecha sobre la base de que era muy gradual y le faltaba shock, al revés. Yo era partidario del gradualismo frente a lo que fue inacción, especialmente en la parte fiscal. Y era partidario de gradualismo en lo que fue shock en la parte monetaria", asegura, y remarca que "por supuesto que lo hablé en esos términos con el Presidente, varias veces, porque es mi estilo y formato con el Presidente, especialmente cuando estamos a solas, se lo manifesté en más de una oportunidad".

Respecto del trascendido periodístico que Alberto Fernández le habría pedido un programa económico para el caso que resulte electo Presidente, el economista dejó en claro que eso no es así, y que si bien conversa seguido con el candidato del Frente de Todos, "no sé cuál va a ser su programa, más allá de todos los esfuerzos de moderación que está dando: tiene que dar una sensación de ubicación en el mundo; tiene que dar una sensación de cómo se mueve en la interna, tiene que responder a los votantes; tiene que responder a la calle. Digamos que tiene una tarea ardua, más el programa".

Con relación a lo dicho por Roberto Lavagna, y tomado por Alberto Fernández, sobre que es necesario ponerle dinero en el bolsillo a la gente, Melconian consideró que "antes que considerar si es factible o no, yo puedo opinar objetivamente, pero siempre le doy la derecha al que viene, que lo sacará de algún lado. Ahora, si vos tenés déficit fiscal y presión tributaria elevada, o hay todo una reconstitución del gasto público y la presión fiscal o emitirá moneda". Entonces la periodista lo indaga: "Si emite, en términos de inflación, ¿adónde nos lleva?". "Y, ya lo sabemos, 45 millones de argentinos debieran responder que la idea de déficit fiscal financiado con emisión o con deuda sabemos dónde termina. El equilibrio fiscal siempre tiene que estar presente", respondió.

Con relación al anuncio de "reperfilamiento" de la deuda que hizo el ministro de Finanzas, Hernán Lacunza, para Melconian "es un proceso semántico: no es más allá de las palabras, son las palabras, porque reperfilamiento, restructuración o default son las palabras, lo que está claro es que no son sinónimos en función de su definición. Default es que llega el día y no pagas, y reperfilar es ‘permitime trasladarlo’. Más allá de la semántica, los vencimientos no se pueden pagar".

Sobre cuáles cree deberían ser las medidas que debería tomar el próximo gobierno para los primeros 100 días de gestión, consideró que "mágicas no. Creo que debe dar muestra de su gobernabilidad, debe tener un programa macroeconómico, un equipo de gobierno, gente de confianza, solucionar los temas más urticantes: control de cambios, el tema de la deuda, que son cuestiones que seguramente va a heredera el próximo presidente o autoheredar el actual".