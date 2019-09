Trump ya tiene a su nuevo jefe de Seguridad Nacional de EE UU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy que el hasta ahora negociador de rehenes del Departamento de Estado, Robert O'Brien, es el nuevo jefe del Departamento de Seguridad Nacional.



"Me complace anunciar que nombraré a Robert C. O'Brien, que actualmente se desempeña exitosamente como enviado especial Presidencial para Asuntos de Rehenes en el Departamento de Estado, como nuestro nuevo asesor de Seguridad Nacional. He trabajado mucho y duro con Robert. ¡Hará un gran trabajo!", informó el mandatario en su cuenta de Twitter.



O'Brien, abogado recibido en la Universidad de California, llega al Departamento de Seguridad una semana después de la salida de John Bolton, su tercer asesor de seguridad, quien fue despedido por desacuerdos con Trump en temas de política exterior.



O'Brien, que estaba en la lista de cinco candidatos mencionados por el mandatario ayer, ha trabajado en estrecha colaboración con las familias de los rehenes así como también con los funcionarios de la administración a los que asesoró en cuestiones vinculadas a su tarea.



Previamente, durante las administraciones de George W. Bush y de Barack Obama, trabajó en una asociación público-privada para la reforma de la justicia en Afganistán.



Entre 2008 y 2011, O'Brien fue miembro de la comisión gubernamental que asesora sobre temas relacionados con el tráfico de antigüedades y otros artículos culturales, informó la cadena de noticias estadounidense NBC.



En 2005 fue nominado por Bush como representante de Estados Unidos ante la Asamblea General de las Naciones Unidos, puesto para el que fue confirmado por el voto del Senado y en el que trabajó junto a Bolton.



Además, fue asesor de las campañas presidenciales del ex gobernador republicano de Wisconsin Scott Walker (R), el ex gobernador de Massachusetts Mitt Romney (R) y del senador por Texas Ted Cruz.



O'Brien, que fue Mayor de la Reserva del Ejército de Estados Unidos, inició su carrera política como asesor legal de la Comisión del Consejo de Seguridad que aprobó una serie de resoluciones en contra de Irak por el Guerra del Golfo, en 1991.