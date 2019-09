Casi 300 niños de un jardín municipal se quedarían sin clases por una obra “eterna”

Se trata del Jardín de Infantes Nº 5 de Altos de San Lorenzo. El Municipio emplazará a la cooperativa a finalizarla en sesenta días

Madres, niños y niñas con pintores, directivos, docentes y auxiliares del Jardín de Infantes Nº 5 de 23 entre 85 y 86 llevaron ayer su reclamo hasta la puerta de la Municipalidad: “Desde principios del año pasado el edificio está en obra, y no avanza. Ahora, como el lugar donde está funcionando quedó pequeño y además es peligroso para los nenes, las clases se postergan hasta nuevo aviso”, explicó a este diario Vanesa, vecina del “jardín inconcluso” y mamá de un niño que concurre a la única sala de dos años.

Desde la Comuna se comprometieron, según fuentes consultadas, a “dialogar con la cooperativa” a cargo de la obra para que finalice los trabajos en un plazo de 60 días. Caso contrario “se cederá la contratación a otra cooperativa o bien se realizará una licitación pública”, puntualizaron.

El lugar donde funciona el jardín municipal desde hace más de un año y medio es “una ONG que se encuentra ubicada en la calle 82 entre 27 y 27 bis”, añadió Vanesa, para indicar que “el sitio quedó chico para tantos niños y niñas, pero lo más grave es que el lugar no está preparado para funcionar como un establecimiento educativo de nivel inicial, de manera que tiene escaleras y espacios peligrosos para los nenes”, subrayó.

“Nada”

Para la comunidad educativa no fue sencillo desplazarse hasta el Palacio Municipal. Son todos de Altos de San Lorenzo y las madres estaban con sus hijos. Pero lo hicieron porque “esto no da para más; un jardín de infantes no puede funcionar en estas condiciones. La obra está prácticamente parada. A veces vienen cuatro muchachos de la cooperativa. Pero a este ritmo terminará el año sin novedades”, expresó otra madre.

Una delegación de la comunidad educativa ingresó al Municipio para hablar con las autoridades. Y la respuesta fue la gota que rebalsó el vaso. “No dieron solución alguna. Nada de nada”, aseveró Vanesa, apuntando sobre todo a la continuidad del ciclo lectivo en un inmueble no apto para niños.

Así las cosas, la comunidad decidió realizar hoy una olla popular u otro tipo de actividad de protesta, a partir de las 11 de la mañana, con todos los niños y niñas frente al edificio en construcción, en 23, 85 y 86.

¿Es decir que no habrá clases? “No. Las clases se suspenden hasta nuevo aviso”, indicaron, antes de marcharse “con las manos vacías” del edificio comunal.

Desde la comunidad escolar contaron que “la obra se inició porque cada vez que llovía el jardín se inundaba y había que suspender las clases”.

Al Jardín de Infantes Nº 5 van unos 300 pequeños. Tiene cinco salas de 3 a 5 años a la mañana y otras tantas en el turno tarde, con un promedio de 30 alumnos cada una, más una sala de dos (maternal).

Sesenta días

Fuentes del Municipio dijeron que la reunión estaba “previamente acordada”, y que de la misma participaron “directivos, docentes, auxiliares y padres de la Asociación Cooperadora del Jardín Municipal Nº 5, a quienes se les brindó toda la información solicitada respecto del avance de la obra”.

“Se labró un acta acuerdo -acotaron- en la cual quedó constancia de que el Municipio no tiene deudas con la Cooperativa 17 de Octubre por la obra del establecimiento educativo”. Asimismo, desde la Comuna se comprometieron a “dialogar con la cooperativa y lograr un compromiso escrito de que finalizará los trabajos en 60 días. Caso contrario, se cederá la contratación a otra, o bien se llevará a cabo una licitación pública para las tareas que restan ejecutar”, señalaron.