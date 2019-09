Los Pumas: el desafío de mostrar todo lo que se creció

Los de Ledesma tendrán un grupo muy complicado que los enfrentará a los seleccionados de Francia, Tonga, Inglaterra y Estados Unidos. Tokio, Osaka y Kumagaya serán las ciudades que recibirán al rugby argentino

| Publicado en Edición Impresa

Por: Rodrigo Chagaray



rchagaray@eldia.com

JAPÓN, ENV. ESPECIAL

Los mundiales de rugby vienen desarrollándose desde el año 1987, cuando la brecha entre el amateurismo y el profesionalismo, era amplia, pero se hacía cada vez más visible e indisimulable.

Dónde más que en Nueva Zelanda iba a poner primera el deporte ovalado, porque en la tierra de los maoríes y los kiwis es dónde el rugby es una auténtica religión.

Y obviamente los All Blacks se convirtieron en los primeros campeones del mundo y de la mano de su capitán David Kirk levantaron la primera Webb Ellis Cup.

Desde ese momento hasta la actualidad, el torneo recorrió Europa, Africa y Oceanía; pero nunca, nunca jamás Asia.

Justamente en lo que será el primer campeonato del mundo a disputarse en el continente asiático, Los Pumas debutarán en la madrugada de este sábado (4:15 hora de nuestro país) enfrentando a Francia en un partido clave para los dos equipos. Directamente una especie de mata-mata, porque el que pierda hipotecará su futuro en el torneo.

El partido se disputará en el Tokio Stadium y será dirigido por el australiano Angus Gardner que estará secundado por el sudafricano Jaco Peyper (será el primer asistente), el neozelandés Brendon Pickerill (será el segundo asistente), y el sudafricano Marius Jonker (será el TMO).

Posteriormente, Los Pumas serán arbitrados por el sudafricano Jaco Peyper (Argentina-Tonga, 28 de septiembre, en el Hanazono Rugby Stadium); el galés Nigel Owens (Argentina-Inglaterra, 5 de octubre, Tokyo Stadium y el neozelandés Paul Williams (Argentina-Estados Unidos, 9 de octubre, Kumagaya Rugby Stadium).

Los Pumas después del tercer puesto conseguido en Francia 2007, modificaron todas sus estructuras deportivas y las adecuaron al Alto Rendimiento donde pusieron como meta justamente, este Mundial de Japón.

demostrar los avances

Porque más allá de que los resultados en general no han sido buenos en temporada regular, lo cierto es que en los Mundiales, a Los Pumas les va medianamente bien. De hecho en el último, el de Inglaterra 2015, terminaron entre los primeros cuatro.

Mostrando la supremacía del Hemisferio Sur del rugby por sobre el Hemisferio del Norte en una semifinal que reunió en las dos llaves los choques Argentina-Australia y Nueva Zelanda-Sudáfrica.

Y justamente ahí está el meollo de la cuestión: cuando la IRB (actual World Rugby) decidió que Los Pumas jugarán en el Sur, se terminó de perfilar el rumbo que tomaría el deporte en nuestro país. La aparición de los Pampas XV jugando en Sudáfrica, Argentina XV disputando Nations Cup, la competencia en el más que exigente Rugby Championship enfrentando anualmente dos veces a los All Blacks, los Springboks y los Wallabies. Y para ponerle el moño, desde el 2016, los Jaguares y la F-1 de la ovalada: el Súper Rugby.

Se pasó de tener una plantilla de alrededor de 30 jugadores de primer nivel a tener formándose y compitiendo a más de 150 jugadores entre juveniles, becados, el Seven y los Seniors con contrato profesional.

Y tanto el roce como la competencia, han hecho que la base se agrande y aparezcan en el primer nivel, jugadores de todo el país. Cuando en alguna época era difícil para no decir imposible ver tantos tucumanos, Santiagueños o salteños dentro de todos los planteles argentinos.

Y como fue dicho antes, el objetivo de largo plazo para este grupo, siempre había sido el Mundial de Japón. Y algunos resultados llegaron antes de tiempo, porque el gran hacedor de esta camada que se despedirá en cantidad del seleccionado fue el tucumano Daniel Hourcade y el siempre lo dijo: “El final de esto será lo que se muestre en Japón”.

explotó antes de tiempo

El tucumano DanielHourcade, el ex DT de LosPumas (hoy asesor técnico de Sudamérica Rugby) fue contratado después de haber trabajado muchos años en Tucumán en toda la estructura del rugby tucumano y después de haber llevado por primera vez al seleccionado de Portugal al MundialdeFrancia2007.

La UAR lo incorporó a sus filas y le dio el control de los ya extintos PLADARES que fueron los que empezaron a moldear a Nicolás Sánchez, Mariano Galarza, Juan Figallo, Pablo Matera, Nahuel Tetaz Chaparro, Agustín Creevy, Santiago Cordero, Juan Imhoff, Joaquín Tuculet, Martín Landajo, Matías Moroni, Tomás Cubelli, Bruno Postiglioni, en fin una camada enorme de jugadores que terminaron coronándose en la ya desaparecida Vodacom Cup del año 2011. Es más varios de esos jugadores saltaron directamente a Los Pumas para jugar el Mundial de NuevaZelanda en ese mismo año.

Después vinieron varios combinados nacionales con la denominación de Argentina XV, Jaguares, Argentina A que sumado a la profesionalización también del seleccionado de Seven, le dio a la base, una extraordinaria cantidad de jugadores dotados de destrezas individuales, que en definitiva era lo que se buscaba. Calidad y cantidad, “Made in Argentina”.

La notable temporada de Los Jaguares, base de Los Pumas, invita a la ilusión

Y llegó el Mundial de Inglaterra 2015 y la campaña espectacular que depositó al seleccionado nacional entre los cuatro mejores equipos del mundo. Y si bien fue un gran mérito haberlo conseguido, también trajo aparejado un peligroso amesetamiento que terminó eyectando de la órbita de la UAR a Hourcade, a Emiliano Bergamaschi, Pablo Bouza y Raúl Pérez (Aunque este último tuvo revancha en Súper Rugby con los Jaguares).

Se dio rápido el avance y Los Pumas dejaron de ser ese equipo lento, trabado que apostaba a jugar un rato con el scrum y poco más. Ese empezó a jugar “lindo” y llenó de rugby a propios y extraños. Pero pasó lo que pasó y hubo que pegar un reajuste, para revivir al grupo y al sistema.

ledesma cambió el aire

Entonces llegó Mario Ledesma, el ex hooker del seleccionado, que después de retirarse en 2011, fue un trotamundos que trabajó muchísimo en Francia y recaló finalmente en Australia para ser parte de un exitoso ciclo junto a Michael Cheika, el Head Coach australiano.

Entonces cuando el puesto de Hourcade empezó a resquebrajarse, su nombre se cayó de maduro. Primero se hizo cargo de los Jaguares en el Súper Rugby y tras su primer temporada, los clasificó por primera vez a cuartos de final. Ahí saltó directamente al banco de Los Pumas para obtener resultados inmediatamente con triunfos ante Sudáfrica y Australia y grandes partidos contra Nueva Zelanda. Ya aunque últimamente los resultados no fueron de lo mejor para Los Pumas, el crecimiento que tuvo toda la estructura fue exponencial.

Encima, en este 2019, Los Jaguares (con casi la totalidad de este plantel puma) llegó a la final del Súper Rugby donde cayó ajustadamente ante los poderosos Crusaders.

El Rugby Championship de este año quizás demostró lo más bajo del ciclo Ledesma al frente del seleccionado, donde solamente se acumularon derrotas y muy malos rendimientos. Y lo que se dice siempre: que el árbol no tape el bosque. Que en el caso de Los Pumas es real y encima fáctico. Pero se acabó el tiempo de las excusas, ahora no hay más lugar para explicar y mostrar ninguna curva de crecimiento. No sirve ni servirá de nada.

El Mundial está a la vuelta de la esquina y allí está esperando uno de los equipos clásicos de todos los tiempos para Los Pumas: Francia.

Que llega encima con una serie de buenos resultados que ensalzaron su ánimo hasta llevarlo bien arriba. Los Pumas y Ledesma lo saben. Pero lo que más saben es que llegó la hora de mostrar ante todo el mundo todo lo que ha crecido el rugby argentino, de ellos solamente depende.