Diego se arreglaría con lo que tiene y no llegaría el refuerzo

Igualmente, los dirigentes albiazules tienen hasta hoy a las 20 para inscribir en AFA a un futbolista, en lugar del pibe Lautaro Chávez

Mientras Diego Maradona junto a sus colaboradores comienza a planificar lo que será el duro partido frente a Talleres de la 7º fecha de la Superliga Argentina, a la dirigencia le quedan pocas horas para tratar de cerrar un refuerzo que tienen a disposición por la grave lesión sufrida por el juvenil Lautaro Chávez, en el encuentro de Reserva ante Colón, válido de la 3º fecha. Si bien de este tema se viene hablando desde el mismo viernes 16 de agosto pasado cuando el correntino se lesionó en Santa Fe, tras haber pedido una prórroga, esta noche se termina el tiempo.

Hasta hoy a las 20, los dirigentes Triperos tendrán la posibilidad de inscribir un futbolista en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), por lo que la cuenta regresiva entró en la parte final.

Y por estas horas los rumores sobre lo que puede llegar a ocurrir son muchos, pero nada está confirmado. Por un lado, el presidente, Gabriel Pellegrino, ha charlado al respecto con Maradona, pero no han llegado a un nombre que interese de verdad, que seduzca mucho, como para hacer un gasto de dinero importante.

Como venimos informando, tras los primeros nombres que generaron muchos comentarios a favor y en contra por Ricardo Centurión y Daniel Osvaldo, le siguió el nombre del ecuatoriano, Jaime Ayoví, pero el que más cerca estuvo (al menos por haber existido algún contacto) es el de Lucas Barrios, sin lugar en Huracán.

Está claro que la búsqueda estaba puesta en conseguir un hombre de ataque para reforzar, más allá que algunos aseguran que también sería de mucha necesidad un volante central.

La realidad indica que al Lobo para este libro de pases llegaron ocho futbolistas (los defensores Morales, Caire, Torsiglieri y Rivas; los volantes García y Alemán; y los delanteros Spinelli y Velázquez), y todavía deben rendir, dar sus frutos y demostrar por qué vinieron, más allá que llegaron con Darío Ortiz como entrenador.

Desde la dirigencia esperan que los nombrados puedan rendirle a Diego ya que recién se han jugado seis partidos y el campeonato comenzó hace solo un mes y medio.

Esto quiere decir que no es descabellado pensar que al final no llegue ningún refuerzo y se pierda esta posibilidad que se abrió ante la lesión de Chávez. Es que ningún nombre que fue acercado, gustó demasiado, y ya se ha dicho que no se traerá por traer. Para eso, el DT se queda con lo que tiene.

La otra opción es que la dirigencia esté manejando algún nombre bajo un gran hermetismo y cuidando que no se filtre para que el valor no suba al quererlo Maradona. Es decir, que exista algún “tapado”.

Y fue el propio Diego quien en una nota televisiva la semana pasada se excusó de dar nombres de jugadores que quería, y aseguró, “si lo pedimos nosotros, sale como Federer... si lo pide otro, es Wawrinka”.

Así es que salvo el nombre de Barrios, no trascendió ninguno más en esto días, aunque es verdad que durante el fin de semana pasado la posibilidad del atacante del Globo, comenzó a desvanecerse.

¿Y si no llega nadie, con qué delanteros se queda Diego?

Según pudo saber este medio, la dirigencia ha buscado mucho pero sin éxito, el jugador indicado. Por eso, es muy probable que Maradona pueda llegar a desistir de traer algún refuerzo y arreglarse entonces con lo que tiene.

Esto al menos, hasta el mes de diciembre, y una vez que llegue el receso de fin de año, ahí sí, ir por dos nombres importantes de cara al primer semestre del año venidero donde será a todo o nada la pelea por mantener la categoría en Primera División.

Y si finalmente no llega nadie como refuerzo, entonces Diego junto a sus ayudantes de campo, Sebastián Méndez y Adrián González, deberán arreglarse con lo que hay en ataque.

Los delanteros actualmente son: Pablo Velázquez, Horacio Tijanovich, Claudio Spinelli, Jesús Vargas y Nicolás Contín; a ellos se les puede sumar los juveniles Lucas Calderón y Khalil Caraballo, este último debutó ante Argentinos Juniors y fue expulsado por una fuerte infracción.

Después, hay futbolistas que pueden acompañar en el ataque como Maximiliano Comba, Brahian Alemán y Matías Gómez, aunque no son delanteros.

Y si se busca aún más abajo, hay que ir a la Reserva, donde los delanteros titulares son chicos con muchas condiciones, pero que recién están jugando sus primeros partidos en el equipo que orienta la dupla integrada por Leandro Martini y Mariano Messera. Por ejemplo, Ivo Mammini y Sebastián Cocimano, que es la dupla de ataque titular del juvenil elenco.

Está claro que hay un muy buen diálogo entre el cuerpo técnico de Primera y Reserva, y seguramente que de necesitar, Maradona y sus colaboradores preguntarán a la dupla técnica de Reserva por algún juvenil que ande bien.

Más allá de esto, de aquí hasta diciembre el Lobo tendrá que afrontar 10 partidos con este plantel, ya que se disputará hasta la 16º fecha y luego recién se parará el torneo hasta fines de enero.

Lo concreto, es que esta noche se develará la situación.