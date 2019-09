Mirtha vs. Macri: primero le dijo “fracasado” y después le pidió “mil perdones”

“Quiero pedir disculpas, tuve un exabrupto, no se volverá a repetir”, dijo la conductora, y aclaró: “Yo sigo apoyando a Cambiemos”

Las mesazas de Mirtha están cada vez más picantes porque la propia Mirtha está hecha un fuego. El sábado, la conductora sorprendió a sus invitados y espectadores tras manifestar que Macri había dejado de ser un “triunfador” para volverse un “fracasado”, pero ayer dio marcha atrás, se mostró arrepentida, pidió perdón y dijo que el “señor presidente” sigue teniendo su apoyo.

No son semanas fáciles para la animadora que viene de sepultar a su hermano Josecito, lo que la sumió en una profunda tristeza. Y este fin de semana la diva, que siempre había manifestado su apoyo al gobierno, sorprendió al manifestarse con tanta contundencia contra el mandatario.

A pesar de que la conductora venía manifestando su parecer contra el gobierno, nunca lo había hecho de una forma tan pronunciada y crítica como el sábado, cuando, en el medio de su cena televisada, aseguró: “Yo pienso… Macri era un triunfador y ahora se ha transformado en un fracasado. Es terrible”.

En la mesa, que contó con la presencia de Ceferino Reato, Liliana Franco, Tato Young y Martín Tetaz, hablaban, lógico, de la actualidad del país.

En ese marco, Tetaz reflexionó: “La crisis del año pasado fue muy severa. No hay antecedentes de un país que haya tenido una devaluación de la magnitud que tuvimos el año pasado. Llegamos a las elecciones con 55 por ciento de inflación. Es imposible ganar así, tiene que ser una cosa milagrosa”.

Y Reato, en la misma línea, agregó: “Hubo un 11 por ciento de caída del salario real en un año. En cuanto a la distribución de ingresos, los ricos ganan 20 veces más que los pobres, cuando hace un año ganaban 17. Hay 3.600.000 pobres nuevos en un año…”.

Ahí llegó la tremenda declaración de Mirtha, que acompañó con este recuerdo: “Esa vez que almorcé con Macri y le expresé mi opinión sobre los aumentos en las tarifas, le dije que habían sido ‘sangrientas’. No me acuerdo bien la palabra, por ahí empleo palabras muy terminantes… Él me dijo: ‘Bueno, había que hacerlo, todavía vamos a tener que nivelar más’. Creo que la debacle empezó ahí”.

Y como si todo es no hubiera suficiente, Mirtha reconoció también en la polémica cena que, si bien había dicho anteriormente que no tenía pensado invitar a su mesa al candidato a presidente Alberto Fernández, había cambiado de idea y tras decir que lo tendría en su programa, se burló de ella misma: “Soy una panqueque”.

EL LAMENTO

Pero el jolgorio le duró poco porque, apenas quince horas después, y en la misma mesa, Mirtha se mostró totalmente arrepentida de sus polémicas opiniones.

“Quiero pedir disculpas, ayer (por el sábado) tuve un exabrupto con respecto a nuestro presidente, el señor Mauricio Macri, así que pido disculpas por lo que dije. No se volverá a repetir”, aseguró la Chiqui, antes de dar inicio al almuerzo, sentada en su escritorio.

“Yo hago televisión en vivo y a veces se viene los pensamientos a la cabeza y uno los larga, hay que cuidarse. La televisión es muy peligrosa, hay que estar muy atento… mil perdones, no se volverá a repetir”, explicó, con cara de compungida.

“Hoy (por ayer) me han dado con todo y por todos lados”, se lamentó y cerró: “Pido humildemente disculpas y como sea yo sigo apoyando a Cambiemos, quiero que lo sepan”.