Efecto PASO: entre extracciones y giros al exterior, en agosto los depósitos privados en bancos cayeron US$ 5.900

Los datos corresponde al informe elaborado por el Banco Central de la República Argentina

El Banco Central de la República Argentina difundió el Informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario correspondiente al mes de agosto. A diferencia de otros meses, esta vez las variables sufrieron fuertes cambios luego de las elecciones primarias.

Según detalla el informe, hasta el viernes 9, las ventas por subastas diarias por US$ 60 millones del Tesoro Nacional fondearon las compras netas de las entidades autorizadas a operar en cambios y de sus clientes. Luego de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la demanda neta privada más que se duplicó y el Banco Central intervino vendiendo divisas en el mercado spot por primera vez desde el lanzamiento del esquema cambiario en octubre de 2018.

Respecto a los depósitos y las extracciones de los ahorristas, el comportamiento fue el siguiente: el aumento inicial de unos US$ 300 millones hasta el 9 de agosto fue revertido por la caída de US$ 5.900 millones durante el resto del mes. Esta caída se dio tanto por transferencias al exterior (“operaciones de canje”, que totalizaron US$ 3.400 millones en el mes), como por extracciones de efectivo.

De esta manera, en agosto, los clientes de entidades compraron en el mercado de cambios US$ 2.525 millones y el conjunto de entidades autorizadas a operar en cambios adquirió US$ 620 millones. Estas operaciones fueron fondeadas con las ventas netas del Tesoro Nacional por US$ 1.076 millones y del BCRA por US$ 2.069 millones.

También se destaca que la cantidad de individuos que compró billetes a través del mercado de cambios en agosto totalizó 1.300.000, disminuyendo un 16% con respecto a julio. El 97% de esta cantidad compró menos de US$ 10.000 cada persona, mientras que 32.000 individuos compraron más de US$ 10.000 cada uno.

El Tesoro Nacional realizó pagos de capital e intereses de deuda por US$ 5.374 millones, destacándose las erogaciones para la cancelación de un pase realizado con un conjunto de entidades por US$ 3.500 millones y de LETES por US$ 1.350 millones, y para los pagos a Organismos Internacionales por US$ 155 millones. Por otro lado, registró ingresos de deuda por US$ 170 millones, de los cuales US$ 95 millones correspondieron a emisiones de LETES y US$ 75 millones a Organismos Internacionales. Como consecuencia de los mencionados movimientos, las reservas internacionales brutas finalizaron agosto en un stock de US$ 54.100 millones.