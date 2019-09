Desde la UIA advierten que "la mayoría de las empresas" no puede pagar el bono de $5.000

Su titular, Miguel Acevedo, aseguró que son muchas las que están viendo "cómo subsistir" y que están lejos de tener la capacidad de abonarlo

El titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, insistió hoy con que "la mayoría de las empresas" está viendo "cómo subsistir" en el actual contexto y, por ende, no está en condiciones de pagar a los trabajadores el bono de $5.000 anunciado por el Gobierno algo que, indicó, "posiblemente el Estado tenga capacidad de darlo".

Por otro lado, postuló la necesidad de que, rápidamente, la gestión que asuma el próximo 10 de diciembre avance con la definición de un "acuerdo social", aunque remarcó que "el primer consenso tiene que ser en la política, entre los políticos, entre el que sea oficialista y la oposición", y, luego, los demás sectores "claramente se van a encolumnar si lo que se está diciendo es razonable".

Así lo expresó en declaraciones a la prensa en las que volvió a poner en duda la capacidad del sector privado de hacer frente al pago del bono extraordinario de 5.000 pesos anunciado por el Gobierno al afirmar que "posiblemente el Estado tenga la capacidad de darlo, pero el privado hoy no".

Además, el titular de la UIA dijo que en la charla que mantuvo el 10 de septiembre pasado con el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, encontró a una persona "preocupada por el futuro", y sostuvo que, "cualquier candidato a presidente o alguien que tiene posibilidades de ser el nuevo presidente, tiene que estar pensando en cómo recrear confianza".

"Acá se ha perdido totalmente la confianza, que es algo que cíclicamente pasa en la Argentina que, cuando no hay consensos, inmediatamente la gente empieza a pensar en dólares y nadie confía en nuestro peso", sostuvo Miguel Acevedo.

En este punto, expresó su convicción de que "la sociedad le va a dar tiempo" a quien resulte electo nuevo Presidente para que "empiece a ver de tener un plan económico con metas a largo plazo", y consideró que eso va a ser posible porque el país no tiene "problemas profundamente estructurales".

"No tenemos problemas raciales o de religión, problemas insalvables que nos dividan totalmente. Hay una grieta pero es una grieta política, entonces los políticos tienen que advertir que se tienen que poner de acuerdo para tener un largo plazo", enfatizó el titular de la UIA, quien entendió que se debe "aprovechar el momento de más fortaleza" de un Gobierno, que es su comienzo, para avanzar en ese sentido.

En este marco, opinó que la gestión de Cambiemos "fue una gestión que vino con aires de cambio" y que, sin embargo, "siguió metiéndose en una grieta que era la que tendría que haber eliminado", con lo cual "le va a tocar al próximo Presidente hacer ese trabajo".

Por otro lado, insistió con que el sector privado no está actualmente en condiciones de afrontar el pago de un bono extraordinario de $5.000 y que quizás eso sí lo pueda hacer el Estado con sus trabajadores. "No ha habido acuerdo (sobre este punto). En este contexto en el que hay una enorme recesión y caída de ventas, muchas empresas podrían pagar un bono, las empresas más grandes, algunas medias, pero la mayoría, las PyMES, están tratando de ver cómo subsistir", planteó el titular de la UIA. No obstante, sostuvo que sí están teniendo lugar "muchísimas negociaciones entre empresas y trabajadores" para tratar de ver "cómo ir recomponiendo el salario y hacer esto en estos meses".