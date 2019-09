Calentitos: chicana de la Federación Portuguesa y un mensaje sugestivo de CR7

Una sugestiva publicación de la Federación Portuguesa de Fútbol a poco de quedar consagrado Lio Messi como ganador de "The Best" dejó a las claras de que la distinción para el argentino no les cayó nada bien.

Tampoco a Ronaldo que fue autor de un mensaje en su cuenta de Instagram que dejó mucha tela para cortar

La Federación Portuguesa usó la gráfica de la FIFA pero le cambió la imagen al ganador. "The Best, Cristiano, ever", escribieron, como poniendo a Ronaldo como el mejor de la historia

CR7 al parecer también quedó "calentito" con el tema. Además de no acudir a la premiación a pesar de la corta distancia que separa Turín de Milán, subió una imagen en la tranquilidad de su casa junto a su hijo mayor junto a este texto: "Paciencia y persistencia son cosas que diferencian a un profesional. Todo lo que es grande un día comenzó siendo pequeño. No puedes hacer todo, pero trata de hacer lo posible para cumplir tus sueños. Después de la noche llega el amanecer".