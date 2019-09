Denuncian abuso sexual en un Jardín de Infantes

| Publicado en Edición Impresa

Familiares de alumnos del jardín de infantes Nº 911 “Gabriela Mistral”, de City Bell (14 b y 467) denunciaron ante la Justicia situaciones de presunto maltrato y abuso sexual que tendrían como víctimas a niños y serían ejecutadas por integrantes del plantel docente y no docente de la institución.

Las denuncias dieron lugar a una causa judicial a cargo del fiscal penal Hugo Tesón (UFI Nº 8), quien ya solicitó informes sobre el personal docente y no docente que trabaja en el lugar, realizó una pericia visual de las instalaciones e inició el procedimiento para la citación a declaración en cámara Gesell a las presuntas víctimas. El lunes, la madre de uno de los chicos pidió que se apure esa citación, prevista para noviembre. “Algunos chicos mostraron cambios de conducta. Mi hijo estaba distinto y me contó sobre un sistema de premios y castigos. Me dijo que le sacaron la ropa”, contó a este diario la madre de un alumno, cuya identidad se reserva. Esa agresión incluiría ataques sexuales. La inspectora distrital Amalia Méndez informó que un equipo técnico trabaja en el Jardín e intentó contactar a los denunciantes para avanzar con el personal apuntado. “No pudimos hablar con ellos ni acceder al contenido de la denuncia”, dijo y agregó que también se pidió a la Fiscalía un listado de personal denunciado para iniciar actuaciones preventivas, pero aún no lo recibieron.