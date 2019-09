No encuentra el final del túnel y la preocupación ya es casi resignación

Gimnasia no reacciona y sigue hundido en la tabla. Es el peor arranque de su historia y eso refleja la profundidad de la crisis

Velázquez lucha y gana en lo alto ante Pinola. En la pobreza general, el paraguayo fue un punto alto del Lobo. No hay reacción / Dolores Ripoll

Por NICOLÁS NARDINI

Quizás comenzar por el final sea mucho más gráfico y descriptivo que hacerlo de manera cronológica y convencional. Porque todo lo que sucedió tras el pitazo final de Loustau en el Bosque dice mucho del dramático momento deportivo que está viviendo Gimnasia, pues se olfateó casi tanta resignación como bronca, que también la hubo y a raudales. Es que cuando el desánimo general le gana terreno incluso a las recriminaciones, es evidente que existe un proceso degenerativo tan potente que a los hinchas mens sana les ha quitado, en un buen porcentaje, hasta las ganas de reprobar las flacas producciones que hace rato ven en el campo de juego.

En los minutos finales del partido, primero desde la platea techada, a lo que luego se plegaron las populares, hubo insultos y recriminaciones para el presidente Gabriel Pellegrino y para sus pares de comisión directiva. Es más, por poco la tensión no terminó en encontronazos físicos. Pero tras esa espasmódica reacción, el grueso de los triperos se marchó del Bosque con una sensación inocultable de desazón, casi de resignación, un término duro, es cierto, aunque descriptivo como pocos para reflejar lo que la gran masa mens sana siente partido a partido cuando ve que su representativo no reacciona. El equipo sigue hundido, a tal punto que está firmando el peor arranque en un torneo en toda su historia. Gimnasia cosechó sólo un punto de los 24 que se pusieron en juego. Son números escandalosos que, sumados al paupérrimo colchón de puntos que el equipo tiene en la tabla de los promedios, dan como resultado un cuadro de situación alarmante.

Los jugadores no logran concretar el esperado punto de inflexión. Con algunos retoques, este es a grandes rasgos el mismo plantel que no tuvo respuestas con Troglio, luego con Ortiz -tras el veranito del comienzo luego todo fue a menos- y ahora ni siquiera consiguen una reacción anímica con uno de los personajes del fútbol mundial con mayor capacidad motivacional. Es evidente que si ni siquiera Maradona logra un impacto emocional, este grupo de Gimnasia, huérfano de caudillos o referentes, está en serios apuros.

Las malas gestiones en los distintos mercados de pases, donde en nombre de la austeridad Gimnasia se fue llenando de jugadores de dudoso nivel para vestir la camiseta albiazul, dan como resultado, entre otras tantas cosas, este aciago presente que golpea con fiereza a los hinchas que contra viento y marea le siguen dando multitudinarios respaldos desde las gradas a cambio de muy poco, o casi nada.

“No soy mago”, se atajó, tan rápido como cuando gambeteaba en el verde césped, un Diego Maradona lúcido al ver el potencial con el que contaba para dar la difícil lucha por mantener a Gimnasia en primera división. El nuevo DT, en la cadena de responsables, lleva claramente el menor porcentaje. Tuvo la osadía de tomar un equipo cuyo plantel no había armado y con el cual no había establecido las pautas de trabajo en la preparación. Las dudas respecto del nivel físico de los jugadores son cada vez más ruidosas y sobre eso poco podrá hacer el actual equipo de trabajo del Diez hasta tanto no tenga un parate para meter mano fuerte en el reacondicionamiento físico.

LA AUSENCIA DE JERARQUÍA SE PAGA

¿Por qué River ganó con claridad si en el trámite Gimnasia llegó casi tantas veces como el Millonario? Porque la diferencia de jerarquía entre un equipo y otro fue alarmante. La ráfaga de Scocco y Carrascal en la primera etapa sirvió para que los de Núñez abrieran el marcador. El de Hughes tuvo la sutileza de la que carecieron sus colegas vestidos de azul y blanco, que ante situaciones similares se nublaron una y otra vez. Únicamente el solitario paraguayo Velázquez demostró que entiende el juego en todas sus variantes. Porque aún con carencias físicas se hace de espacios, combina bien con los suyos y gana casi siempre de arriba. El resto, entre apresuramientos y falta de criterio, son la resultante de un ataque que sigue en deuda.

Con el marcador, Gimnasia insistió y contó con situaciones para empardar la historia. Pero no es casualidad que las chances no terminen en la red. Pasó algo similar ante San Lorenzo fechas atrás, también en el Bosque. En las áreas se marca la diferencia entre los jugadores de jerarquía y aquellos a los que les sobra poco. Si a estos, encima, no los acompaña la confianza, el problema resulta mucho más grave.

SE QUEDÓ SIN RESTO, OTRA VEZ...

En el complemento Gimnasia estuvo en juego hasta el gol de Scocco. Tras aquello, el rato final sobró. Porque el Lobo se quedó sin resto y el Millo parece haberse conformado con asegurarse los tres puntos y no fue por la goleada.

La falta de piernas final del equipo de Maradona resultó hasta lógica porque influyeron al unísono dos factores. El mal estado de forma general que ya no es novedad, sumado al desgaste notable que produce enfrentar a este River que, con elenco principal o muleto, tiene la mejor circulación de pelota del fútbol argentino. El Lobo luchó hasta donde pudo.

IMÁGENES DE UN BRUTAL CONTRAPUNTO

Los instantes finales del partido dejaron imágenes que mostraron, de manera elocuente, el nivel de compromisos de unos y otros. Mientras se vio al joven Melluso correr acalambrado tras un último intento ante los hombres de River, en el otro extremo de la cancha (y de las ganas) Spinelli volvió a ingresar al “trotecito”, jamás aceleró y no parece tomar consciencia de todo lo que se está jugando Gimnasia deportiva e institucionalmente.

Ese contrapunto puede marcar, en procura de la buscada reacción, el camino por el cual podría transitar Maradona cuando piense en la necesaria depuración de un plantel que no reacciona.