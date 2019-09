Porrazo al aire: un periodista se cayó de la silla en pleno programa

El periodista deportivo Horacio Pagani asustó a todos sus compañeros en medio de un programa en vivo cuando se cayó de la silla que ocupaba.

Según el protagonista, quiso evitar la caída de la tasa de café y en el afán por sostenerla, el movimiento hizo que se fuera para atrás deslizándose producto de los ruedas de la silla.

"Creí que se me caía el café encima y me fui para atrás, me resvalé con las rueditas de la silla", dijo Pagani luego de haber sido auxiliado por un compañero.