Cristina podrá no asistir al juicio donde es acusada de liderar una asociación ilícita

El Tribunal que la juzga accedió a que no vaya excepto a la audiencia en la que deberá declarar

El Tribunal Oral Federal 2 hizo lugar hoy a un pedido de la ex presidenta Cristina Kirchner para no concurrir a las audiencias del juicio por supuesta asociación ilícita y otros delitos con la obra pública en Santa Cruz.

Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Sebastián Basso autorizaron a la actual candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos a concurrir al debate cuando se le fije fecha para prestar declaración indagatoria, informaron fuentes judiciales.

El abogado de la senadora nacional, Carlos Beraldi, pidió que se le permita no asistir a los Tribunales de Retiro en las próximas audiencias, cuando se prevé se inicien las indagatorias, ya que ella figura última en el listado de 13 acusados que cumplirán con ese trámite.

El Tribunal hizo lugar al pedido, como ya resolvió con otros acusados que hicieron la misma solicitud, entre ellos, los detenidos ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Obra Pública José López.

Para el lunes próximo está previsto el inicio de esta etapa y el primero en cumplir el trámite será Héctor Garro, un ex funcionario de Vialidad en Santa Cruz, cuya defensa anticipó que por el momento hará uso de su derecho a no declarar.

Luego será el turno del ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti, quien sí hablará ante los magistrados, según anticipó su abogado defensor.

Cristina Kirchner es juzgada junto a De Vido y el empresario Lázaro Báez, entre otros acusados, por supuesta asociación ilícita y defraudación a raíz del presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor del grupo Austral Construcciones.

Cuando sea su turno de ser indagada la ex presidenta tendrá que pasar al banquillo de los acusados, dar sus datos personales e informar a los jueces si desea o no hablar en esa ocasión. Hasta el momento las defensas de la ex presidenta y de Báez no informaron al Tribunal si ambos harán uso de su derecho a declarar.