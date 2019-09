Cuestionan dichos de Fernández sobre la Justicia

| Publicado en Edición Impresa

El jurista Alejandro Fargosi cuestionó ayer los dichos del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, quien dijo en España que hay que “dejar de valerse de jueces para perseguir a los que no se les puede ganar en las elecciones”, y advirtió que “está diciendo en un contexto internacional que en la Argentina no hay seguridad jurídica. Es como pegarse un tiro en los pies”.

“Ningún estado de derecho soporta que alguien que esté detenido como lo está Lula hoy. Donde vayamos, tenemos que pregonar por su libertad. En la Argentina se ha utilizado la detención durante el proceso como persecución de opositores”, afirmó también Alberto Fernández.

Fargosi, ex miembro del Consejo de la Magistratura, sostuvo que “desde el punto de vista teórico excede lo jurídico y entra en las relaciones internacionales”, y admitió que esos dichos de Fernández en Madrid lo dejaron “confundido”, al advertir: “No puede decir que respeta la independencia judicial y cuestiona al mismo tiempo el respeto a la ley, porque eso es decir que hay inseguridad jurídica”.

“Le está diciendo en el exterior a los extranjeros que hay inseguridad jurídica”, enfatizó el abogado y profesor universitario en diálogo con radio Mitre.

“Y les está diciendo que va a influir sobre la Justicia, y si arriba de esto cuestiona la corrupción es como separarse del mundo, y encima le pone un broche de oro cuando dice que vamos a mejorar las relaciones con España, que por otra parte están excelentes”, sostuvo.

Fargosi añadió sobre las expresiones de Fernández que “es como pegarse tiros en los pies”. Y agregó: “A mi me da miedo lo que dice que va a hacer”, al afirmar que, “o atropella la independencia judicial, o no va a poder cambiarlo, y entonces los extranjeros piensan: a ese país no voy; como estrategia, peor no pudo ser”.

AUTORIZAN A CRISTINA A NO CONCURRIR A AUDIENCIAS

El Tribunal Oral Federal 2 hizo lugar ayer a un pedido de la ex presidenta Cristina Kirchner para no concurrir a las audiencias del juicio por supuesta asociación ilícita y otros delitos con la obra pública en Santa Cruz.

Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Sebastián Basso autorizaron a la actual candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos a concurrir al debate cuando se le fije fecha para prestar declaración indagatoria, informaron fuentes judiciales.