La batalla contra la venta ilegal duró un suspiro y los puestos vuelven con todo

En ese contexto, un estudio de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) advirtió sobre la falsificación de productos y elaboró un ranking de marcas. El rubro indumentaria y calzado, el más perjudicado por esa práctica

Si bien los controles sobre la venta ambulante no desaparecieron, luego de las elecciones primarias su intensidad bajo tanto que ya hay muchos comerciantes enojados. Y es que los puestos de venta callejera ilegal se han “redistribuido”. Plaza Italia, la zona del Banco Provincia -fundamentalmente 47 entre 6 y 7 y 6 entre 46 y 47-, diagonal 80 y los alrededores de la estación de trenes, entre otros sitios, pasaron de tener una presencia policial casi intimidante antes del 11 de agosto a “cero efectivos”. Sin escala.

En ese contexto, se conoció esta semana un estudio de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) sobre las “saladitas”, que indica que un 32% de los productos de los rubros indumentaria y calzado son falsificados o de dudoso origen, una cuestión que no reconoce fronteras y, por lo tanto, se extiende a las calles de la Ciudad.

Vale recordar que el 1º de agosto la Municipalidad platense informó sobre un megaoperativo, junto con Migraciones, la AFIP y la Policía, para detectar “el origen de la mercadería de los manteros”. Desde la Comuna aseguraron tener “la sospecha” de que “detrás de los vendedores ambulantes funciona una mafia, que opera regenteando a los trabajadores y saca provecho de su condición de vulnerabilidad socioeconómica”. Hasta la fecha, no se conocen los resultados de esas acciones.

Pero el tema también llegó a la Justicia. En su momento, se presentó una denuncia y un pedido de investigación que habla de “la posible comisión del delito de violación a la ley de marcas y patentes Nº 22.362” por parte de “todas aquellas personas que, a través de la modalidad de ‘venta ambulante’, comercializan productos falsificados en la vía pública (...) imitando su originalidad de manera fraudulenta y afectando tanto al propietario de la marca como a los consumidores, que son víctimas de confusión”.

EL RANKING

El estudio de la Cámara Argentina de Comercio reveló que entre los rubros comercializados “se observó un claro predominio de indumentaria y calzado”, precisamente los que están a la cabeza de las fasificaciones.

Aunque también se detectó una importante participación del rubro óptica y de CDs y DVDs de “dudoso origen”.

En el relevamiento de la Cámara, el ranking de marcas afectadas por la falsificación es encabezado por Adidas y Nike, con el 28 por ciento de casos detectados para cada una.

Bastante más lejos, completa el podio Puma, con el 15 por ciento de casos.

Cambiando de rubro, sigue Ray Ban con el 7 por ciento del total relevado.

Y quinto está Lacoste con el 4 por ciento.

Luego, Kevingston (3 por ciento), GAP, Infinit, Dufour y Narrow (2 por ciento). Y cierra Reebok con el uno por ciento.

EL REGRESO

Como se indicó, los controles sobre la venta callejera ilegal se flexibilizaron significativamente después de las elecciones primarias del 11 de agosto (PASO).

Podría decirse que la diagonal 80 reemplazó a calle 8. Una comerciante que tiene un local de ropa desde hace siete años cerca de avenida 1 confió a este diario que “no hay un agente en la zona desde que desapareció la Policía local. Un par de semanas antes de las elecciones, se llenó de efectivos. Pero yo le pregunté a uno y me dijo que estaban sólo por los vendedores ambulantes, no para preservar la seguridad en general. Y después de las elecciones, no quedó nadie. A nosotros también nos afecta, y mucho, la venta ilegal. Pero se ocupan únicamente del microcentro”, subrayó, indignada pero sin perder la sonrisa.

El último relevamiento que hizo la CAC sobre cantidad de puestos callejeros en la Ciudad es muy revelador acerca del proceso de “redistribución” de la actividad en los barrios platenses.

Sin dudas, el caso que pinta de cuerpo entero el desequilibrio que han provocado los controles “focalizados” es el de la estación de trenes.

La entidad comercial detectó, al 31 de julio pasado, una baja del 58,4 por ciento en la cantidad de puestos en las principales calles y espacios públicos de La Plata, en comparación con el mes anterior. No obstante, los alrededores de 1 y 44 fueron la contracara de esa merma. A punto tal que el mismo informe puntualizó que la presencia de vendedores ambulantes en ese sector se incrementó en forma exponencial en igual periodo: un 78,57 por ciento.

La Comuna, empero, aseguró que los operativos “son permanentes y se extenderán hasta fin de año”.