“Nunca esperé algo así”

El más gran de todos ya está metido entre la familia mensana y el triperío deliró en un domingo muy particular

Rodrigo Chagaray

rchagaray@eldia.com

La historia del fútbol mundial se dio una vuelta por 60 y 118 un 8 de septiembre de 2019. Lo que vivieron las 30.000 personas presentes en el Juan Carmelo Zerillo, no lo olvidarán por el resto de sus días. Fue extraordinario. Emocionante. Apoteótico….y las palabras del diccionario se quedan cortas para tratar de explicar lo que pasó en la presentación de Diego Armando Maradona en Gimnasia. A las 14 literalmente el Bosque tembló: con su paso cansino por la reciente operación, salió lentamente por la manga esa con forma de Lobo que tiene el tripero en su cancha. Y todo pasó a un estado de éxtasis que nuestra ciudad jamás olvidará. Gimnasia y Maradona unieron sus caminos y el Diez volvió al fútbol argentino después de 24 años. Demasiado tiempo para que la estrella máxima que dio en su historia el fútbol nacional, pueda trabajar en su tierra. A la que con una pelota hizo más feliz que nadie. Nadie.

Y después de dar una especie de vuelta olímpica, Diego se acercó hasta el “corralito” donde estaban los más de 150 periodistas acreditados a la presentación y dijo: “No tengo palabras para expresar lo que estoy viviendo. Se me apareció mi vieja, mi viejo, mis hermanos, mis hijos...” Y se quebró, empezó a llorar como un nene, feliz. Pero continuó hablando el Diez: “Yo siempre quise dejarle algo al fútbol argentino y creo que se lo dejé, nunca quise más nada que eso. Siempre quise dirigir en el fútbol argentino, pero Julio Grondona y Joseph Blatter, nunca me perdonaron que los enfrente y no me dejaron”, polemizó el nuevo DT.

“ME CUESTA EXPRESAR LO QUE ESTOY SINTIENDO”

Fue muy difícil acercarse hasta la posición donde habló Maradona, porque la cantidad de periodistas acreditados que hubo superó todas las expectativas previas, no obstante algunas palabras más del jugador más grande todos los tiempos, se pudo obtener: “Me cuesta expresar lo que mis ojos están viendo, realmente no esperaba algo así; realmente cuando entré no lo podía creer; yo solamente al hincha de Gimnasia le digo que la vamos a pelear; los vi entrenar poco y las ganas que tienen , emocionan. Pero mañana (por hoy) con el Gallego (Sebastián Méndez, el que va a ser su mano derecha) analizaremos a Racing y el martes definiremos como jugaremos, si Dios quiere lo vamos a conseguir”, metiéndole rosca y más emoción a los hinchas triperos que deliraron y vivieron algo histórico, no solamente para la pelota de nuestra ciudad, sino también para el fútbol mundial”, aseguró.

NO SE OLVIDÓ DE GRONDONA Y BLATTER

Las idas y vueltas de Diego como jugador y director técnico, le trajeron muchísimos problemas y sus peleas con los popes de la FIFA dejaron una herida, que Diego aún la tiene abierta: “Al fútbol argentino después de lo que me pasó con la Selección en el Mundial de Sudáfrica, me hicieron la cruz. En el 94, me mataron... Entre Blatter, Deluca y Grondona, me la hicieron muy difícil, pero bueno, como quería la Tota (su fallecida madre), estoy de pie y por siempre recordaré lo me dijo, “no te mueras por esa porquería”, finalizó un auténtico Maradona. Que finalmente está entre nosotros. Y revolucionó todo; lo vinieron a ver de todos lados y hasta Nacho Fernández estuvo en la platea viendo al Diez.