Semana con muchos ruidos

EL DUEÑO DE LA SEMANA.- Maradona es un parque de diversiones en sí mismo. Y a su antojo propone una montaña rusa viviente que garantiza adrenalina, emociones, fervor y riesgos. Su magnetismo está más allá de cualquier índice. Con su anuncio, le dio un refuerzo incomparable a la tesorería y al alma gimnasista. Y a su influjo, hasta los más descreídos se pusieron al día con cuota y fanatismo. La ilusión de poder ser contagiados por su embrujo futbolero, fue un imán para esos miles de hinchas que en sus largas colas por asociarse invocaban al espíritu ganador de un jugador inolvidable. Hoy sus piernas, esas que lo llevaron a lo más alto del cielo futbolero y que ahora le pasan factura por tantos goles y patadas, van a traer un Diego que en su primer amague le dio otro color y otro ruido a una ciudad que sólo hacía colas para protestar y enojarse.

CACAREOS EN PELIGRO.- Maurice, el gallo más famoso de Francia, podrá seguir cantando por las mañanas, después de que un tribunal rechazara esta semana la demanda de vecinos que acusaban al ave de despertarlos demasiado temprano. Maurice ganó y los demandantes tendrán que pagar a su propietaria 1.000 euros por daños y perjuicios. “No tengo palabras”, dijo la dueña. “Es una victoria y espero que cree jurisprudencia”. La querella mostró otro triunfo del animalismo contra cualquier intento de regular la vida natural. La patrona de Maurice reivindicó la puntualidad y el volumen de su gallito. Para ella, “todo el mundo va a ser protegido después de esto: las campanas, las ranas, los ladridos… porque el campo tiene derecho a hacer ruido”.

Esta hazaña de Maurice contrasta con la campaña de ese grupo de veganas que acusan a los gallos de violar las gallinas. Su alocado planteo causa furor, polémica y burlas en las redes. La discusión sobre si los gallos son violadores seriales de gallinas suena a deriva fantasiosa de un feminismo absolutista. El tema surgió a partir de un video posteado por un movimiento vegano en España, donde sostienen que los huevos son de las gallinas y estas no deben sufrir las constantes violaciones de los machos de su especie. Les piden mejores modales a unos gallos pisadores y desagradecidos que intranquilizan batarazas y dormilones. Abogan por gallineros donde huevos y pollitos no se sientan intimidados y pisoteados por ese señorón altivo y tempranero. Los gallos españoles ahora aguardan que el intocable Maurice exponga su chapa de abanderado reivindicador y salga a defender un instinto gallero que, de tanto tramitar con las gallinas, adquirió un andar entre satisfecho y presuntuoso.

PERFECTO Y ABURRIDO.- Una mujer del emirato de Fuyaira presentó una petición de divorcio ante los tribunales, alegando que su marido es demasiado amable con ella, informó este lunes el periódico local Khaleej Times. La mujer denunció que el amor y la dedicación de su esposo son exagerados y que su matrimonio carece de peleas. En vez de tener “discusiones reales”, su marido siempre la trata bien y diariamente la “llena de regalos. Nunca gritó, no hace ruido, me ahoga con su extremo amor y afecto, incluso me ayuda a limpiar la casa y cocina sin que yo se lo pida”, rezongó la demandante. Agregó que la relación le parece un infierno, porque no acepta “esta vida sin problemas y llena de obediencia”. El hombre ha dicho que no es justo que lo abandonen por ser bueno. Y la justicia le hizo caso: el tribunal aceptó el alegato del pollerudo y ordenó suspender la demanda. Eso sí, le recomendó a este príncipe del bricolaje que ensaye algunas rabietas, que ande un rato con cara larga, que se aleje de la plancha y consiga algún contratiempo. Tiene que aprender que el matrimonio no crece en la complacencia, al contrario. Y que no hay que exagerar el modelo de marido tierno y hacendoso que venden las revistas. Ella le dio tres meses de plazo a este servicial insoportable. ¿Aprenderán a llevarse mal para salvar la pareja? Ahora el tipo está tomando clases de indiferencia y enojos con la idea de poder halagar una señora que, para horror de las feministas, anda necesitando un poco de desdén, furia y ausencia.