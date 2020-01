Una catarata de tuits de Kicillof explican el riesgo de la Provincia de caer default

El gobernador bonaerense Axel Kicillof lanzó una catarata de tuits para explicar el riesgo que tiene la Provincia de caer en default ante el anuncio de que no podrá afrontar el pago del vencimiento del bono BP21 el próximo 26 de enero. En tanto, a las 15:30 se anunció una conferencia de prensa.

"Hay dos datos que explican la complicada realidad financiera de la PBA. Ambos fueron planteados durante la campaña y reafirmados el 11 de diciembre en el discurso de asunción en la Legislatura: el catastrófico endeudamiento y la situación de caja que dejaron", arrancó el gobernador bonaerense en su extenso posteo.

Kicillof cargó contra la gestión de María Eugenia Vidal, al afirmar que "muchas de las crónicas sobre este tema omiten señalar que la causa de los problemas que tiene hoy la provincia, a 30 días del cambio de gestión, son producto de las pésimas decisiones del gobierno anterior".

"La deuda se multiplicó en su magnitud cuando se la mide en dólares. Según las estadísticas de la Provincia pasó de USD 9.362 millones en diciembre de 2015, a USD 11.263 millones de dólares en 2019", detalló. "Además, la provincia produce y recauda en pesos, no en USD. La parte de la deuda en moneda extranjera creció del 57% al 82%. Así, medida en su totalidad en pesos, se multiplicó por 5. Por eso decimos que la ex gobernadora fue la mejor alumna Macri", dijo, en referencia a Vidal.

"La deuda de la provincia, como la dejaron, es insostenible. La política de endeudamiento de la gestión anterior se resume así: mucha más deuda, deuda más cara, deuda en dólares y vencimientos más cortos que recaen en la gestión actual. Esto es, precisamente, lo que se le explicó al macrismo en la Legislatura: el año pasado los vencimientos fueron de 66 mil millones de pesos, durante este año vencen 84 mil millones de intereses y más de 140 mil millones de capital. Impagable", dijo en otro de los tuits.

En ese marco, hizo referencia a la solicitud de postergación que hizo hoy la Provincia. "Deuda elevadísima y caja insuficiente son los factores que hacen que hayamos pedido a los tenedores de deuda que pospongan el pago de capital, no de intereses, hasta el 1 de mayo", agregó. "Por eso, siempre dijimos que no alcanzaba para afrontar ni siquiera las obligaciones de los primeros días de gobierno: los vencimientos hasta el próximo 26 de enero, entre capital e intereses, totalizan USD 570 millones, es decir, $36 mil millones. No dejaron ni para eso".

Y concluyó: "En total consonancia y coordinación con la política de administración de la deuda del Gobierno Nacional y con el objetivo de conseguir el crecimiento de la economía, mayor inclusión social, y sostenibilidad de las condiciones financieras".