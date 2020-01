Del agua turbia a las canillas secas, otra “catarata” de quejas contra Absa

Canillas secas, baja presión, filtraciones en la vía pública, desbordes cloacales, acueducto norte dañado y ahora también agua turbia. Los motivos por los que reclaman contra Absa este verano no paran de sumarse. Ayer en la redacción de EL DIA se recibió otra catarata de quejas, entre las que sobresalieron, en particular, aquellas que aludían al extraño color con que el agua salía de las canillas.

En el barrio de 4 y 56, por caso, los usuarios hablaron de la presencia de “sedimentos de tierra y óxido en la red pública de agua”; desde El Mondongo enviaron fotos que daban cuenta del color “amarillento” con que brotaba el agua.

María Isabel Pérez, de Villa Progreso en Berisso, dijo que en su barrio el agua “sale de color marrón y muy baja presión. Por ese motivo, dijo, “tenemos que pagar las tarifas (Absa) y además comprar filtros o agua en bidones, con el consiguiente gasto extra”. Pero advirtió que “hay gente que no puede comprar ni una cosa ni la otra, constituyendo un peligro para la salud”.

¿A qué se debe ese color? ¿Qué riesgos representa para los vecinos? ¿Qué deben hacer los usuarios? Ante estas consultas, desde Absa respondieron que en la tarde- noche del lunes se registró un corte de energía en la Usina Bosque. El servicio se vio resentido de tal forma que recién ayer a la tarde se estaba normalizando la provisión de agua. Por eso recomendaba “en caso de registrar turbiedad, dejar correr el agua hasta tanto recupere su aspecto habitual”.

También aconsejaron, “ante cualquier duda o consulta, nuestros usuarios se puede comunicar al 0800 999 2272 o por intermedio de las redes sociales oficiales de la empresa”.

calvario para dos jubilados

Quienes están pasando un verano para el olvido son dos jubilados que viven en 67 entre 15 y 16 al 1035, quienes están sin servicio de agua desde el 23 de diciembre pasado. ¿La causa? Se rompió un caño en la vía pública, justo el que les provee de agua en su domicilio. Desde entonces, no tienen “ni una gota” de agua y tienen que ir a lo de sus familiares para poder bañarse.

Los damnificados son Alicia Leal, de 77 años y no vidente desde hace dos años, y su marido, de 79. “Es un calvario para nosotros. Estamos acarreando agua de la casa de los vecinos. Hicimos todos los reclamos posibles y no nos dan bolilla pero cuando me atraso enseguida me mandan la carta para intimarnos a pagar”, se quejó la mujer.

Contó que semanas atrás por fin acudieron las cuadrillas a la cuadra, pero no solucionaron nada. “Vinieron, rompieron las veredas enfrente y se fueron. El caño está roto y brota el agua sobre el asfalto”, resaltó. “No hay agua para cocinar, tomar un te, lavar una tasa, nada, mi casa es un caos”, clamó, desesperada y cansada de acarrear baldes desde la casa de los vecinos.

Ayer, como se dijo, las quejas por el suministro brotaron por doquier: en La Franja, Berisso, se quejaron por la falta de presión. Y Marina Sisterna, de 528 entre 13 y 14, dijo que desde fines de noviembre reclama por una pérdida de agua en la puerta de su domicilio (reclamo Nº2853808). También hubo reclamos desde 42, 9 y 10.