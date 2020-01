Crece la curiosidad de los platenses por saber más sobre meteorología

“Intenté cursar la carrera cuando se abrió en 2013. No pude seguirla, pero participé de estos cursos que son muy informativos y me permitió seguir con la meteorología” Rubén Fagés 59 años, alumno del curso de Meteorología

“No voy a ser meteorólogo, pero quiero saber por qué se dan determinados fenómenos naturales”; “ya intenté cursar la carrera de meteorología, pero las matemáticas me dejaron en el camino”; “estoy evaluando cambiar de carrera universitaria y me entusiasma saber de qué se trata para tomar una decisión”. Son algunas de las voces que se escuchan en los cursos para aficionados sobre nociones básicas de la meteorología que se brindan en forma gratuita en el Observatorio local.

Horacio Sarochar es licenciado en Ciencias de la Atmósfera y profesor de la facultad de la carrera de Meteorología y Ciencias de la Atmósfera de la facultad de Astronomía de la Universidad Nacional de La Plata. Es el ideólogo y docente que está a cargo de los cursos que comenzaron en 2011.

“Cuando les propuse a las autoridades hacer un curso con nociones básicas de la meteorología y abordar algunos fenómenos climáticos universales me dijeron ¿quién va a participar?. Desde ese 2011 hacemos dos cursos al año y ya pasaron más de 500 personas por las aulas”.

“Quiero saber más allá del pronóstico del día y los partes extendidos, por qué ocurren ciertos fenómenos. Como el caso de las lluvias cada vez más intensas u otros fenómenos que afectan a la Ciudad, al país y al mundo”, sostuvo Jorge, uno de los alumnos que participó de los cursos que se realizan en el Paseo del Bosque.

Otro de los alumnos dijo que “tenemos mucha tecnología a mano, hay información de toda clase y muchas veces no la sabemos descifrar. Participando del curso me asomé a una temática que mirando la tele o escuchando la radio parece sencilla, pero tiene muchas complejidades”.

Rubén Fagés comentó que intentó cursar la carrera de Meteorologia, pero no pude seguirla. Por eso decidí hacer estos cursos que son muy informativos y me permiten seguir ligado a la meteorología de alguna manera”.

Jorge González tiene 19 años, estudia Informática, pero no está del todo convencido de esa carrera. Allegados le acercaron el dato del curso de meteorología, y después me enteré de la carrera de cinco años. Hice el curso de divulgación para semblantear algunos aspectos de la carrera y el entorno en el que se dicta. Me gustó el curso porque con términos accesibles uno entiende problemas complejos que nos afectan en la vida diaria y tienen que ver con el clima”.

Los cursos son dos en el año, de 4 clases semanales, sobre eventos climáticos de escala global. Se plantean algunas situaciones de fenómenos y temáticas conocidas: El Niño, el agujero de ozono, el calentamiento global, y cambio climático.

Los aficionados deben asistir al 75 por ciento de las clases para recibir el certificado de participación. La actividad es libre y gratuita. Participan personas de distintas edades con una amplia gama de inquietudes.

“El usuario está cada vez más consciente de cuánto le afecta los fenómenos meteorológicos en su vida cotidiana. Por eso se interesa y concurre a estos cursos libres”, apunta el docente Sarochar, quien asegura que “el acceso a mayor información por el uso de tecnología deriva en algunos casos generar mayor interés por el clima e ir más allá del pronóstico extendido”.

Como se dijo, hay dos cursos de divulgación por año. Ambos son para mayores de 16 años. No hace falta tener conocimientos previos sobre meteorología. El primer curso brinda una introducción básica sobre la atmósfera y los fenómenos atmosféricos. El segundo curso propone conocer nociones básicas y orientativas sobre eventos climáticos a escala global y la incidencia que pueden tener en el desarrollo de las sociedades modernas y las posibles acciones que la gente puede tener para la preservación del medio ambiente.

En la facultad apuntan que “en los últimos tiempos los temas meteorológicos han superado los límites de la actividad científica, académica y los ámbitos de su aplicación operativa como la navegación aérea y marítima. Hoy en día, la sociedad en general ha tomado conciencia de la importancia de estos temas y se interesa por ellos, dada la influencia que tienen los fenómenos y procesos atmosféricos en la vida cotidiana y en la economía”.

El objetivo de los cursos es brindar elementos para que los usuarios puedan tener una comprensión elemental pero significativa del sistema atmosférico, su interacción con las superficies terrestre y marítima, así como nociones que le permitan interpretar y reconocer los principales fenómenos meteorológicos. También busca entender en forma cualitativa y general, la información que contiene una carta meteorológica. Estos conocimientos, por ejemplo, pueden tener aplicación en diversas actividades deportivas y recreativas que se realizan al aire libre.